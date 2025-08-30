Punjabराज्य

लुधियाना में 500 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट: शहीद ऊधम सिंह के नाम पर बनेगा वर्ल्ड-क्लास स्किल यूनिवर्सिटी

Amzad Khan30 August 2025 - 11:05 AM
3 minutes read
Shaheed Udham Singh Skill University
लुधियाना में शहीद ऊधम सिंह स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा.

Shaheed Udham Singh University : शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने और प्रदेश के युवाओं को अति-आधुनिक कौशल तथा उद्यमिता की महारत से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लुधियाना में एक विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह के नाम पर रखा गया है. यह गौरवपूर्ण संस्थान युवाओं में नवाचार, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करेगा तथा उद्योग की जरूरतों के अनुसार युवाओं को शिक्षा प्रदान करेगा, जिससे पंजाब में आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा.

“शहीद ऊधम सिंह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी” की स्थापना संबंधी आधिकारिक घोषणा संबंधी समारोह में पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री तथा ‘आप’ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस और ‘आप’ पंजाब के प्रभारी श्री मनीष सिसोदिया ने शिरकत की.

लुधियाना में 500 करोड़ की स्किल यूनिवर्सिटी

“शहीद ऊधम सिंह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी” लुधियाना में कम्बोज समाज द्वारा दान की गई 50 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी और इस पर 500 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. यह विश्वविद्यालय परिसर अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल कक्षाओं, शोध केंद्रों, नवाचार केंद्रों और इनक्यूबेशन सुविधाओं से लैस होगा. इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक युग, प्रौद्योगिकी-आधारित अर्थव्यवस्था, नवाचार, उद्यमिता और उद्योग-आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधन उपलब्ध कराना है.

पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों श्री अमन अरोड़ा और श्री हरजोत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला. उन्होंने भरोसा दिलाया कि विश्वविद्यालय प्रबंधकों को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग तथा स्थापना और संचालन के लिए सभी आवश्यक अनुमतियों में मदद दी जाएगी.

ऊधम सिंह यूनिवर्सिटी बनेगी युवाओं की रोजगार गारंटी

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कौशल विकास और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है. व्यावहारिक कौशलों और औद्योगिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करके यह विश्वविद्यालय ऐसे स्नातक तैयार करेगा जो रोजगार पाने में सक्षम होंगे. श्री सिसोदिया ने विश्वविद्यालय के लिए भूमि दान करने और शिक्षा में योगदान हेतु कम्बोज समाज की प्रशंसा की.

जलालाबाद से विधायक श्री जगदीप गोल्डी कम्बोज ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी लुधियाना को कौशल विकास और उद्यमिता के केंद्र में बदल देगी, जो भारत और विदेशों से छात्रों को आकर्षित करेगी. कम्बोज समाज के लिए यह परियोजना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जो शिक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण और शहीद ऊधम सिंह की विरासत के सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

डॉ. संदीप सिंह कौड़ा बने संस्थापक चांसलर

इस अवसर पर शिक्षा, कौशल विकास और सशक्तिकरण के प्रति डॉ. संदीप सिंह कौड़ा के योगदान को मान्यता देते हुए कम्बोज समाज ने उन्हें इस विश्वविद्यालय का “संस्थापक चांसलर” घोषित किया. डॉ. संदीप सिंह कौड़ा ने कहा कि विश्वविद्यालय का ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और उन्नत उद्यमिता कार्यक्रमों जैसी अति-आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा.

यह समारोह बाबा ब्रह्म दास जी (डेरा बाबा भूमण शाह, सिरसा) के आशीर्वाद से आरंभ हुआ, जिनके भारत और विदेशों में लाखों श्रद्धालु हैं. इस कार्यक्रम में विदेशों से कम्बोज समाज के प्रमुख नेताओं ने ऑनलाइन शिरकत की और विश्वविद्यालय परियोजना के प्रति अपनी निःस्वार्थ प्रतिबद्धता दोहराई. इसके अलावा कार्यक्रम में विधायक डॉ. जमी़ल-उर-रहमान, मलक़ीत थिंद (चेयरमैन, पंजाब राज्य पिछड़ी श्रेणियां आयोग), बलविंदर सिंह जम्मू, प्रधान, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, डॉ. अवतार सिंह, चेयरमैन, अमन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, पूर्व जत्थेदार श्री अकाल तख्त प्रो. मनजीत सिंह, श्री जसबीर सिंह थिंद और देश भर से कम्बोज समाज की अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी शिरकत की.

