"सत्यमेव जयते… अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी"- गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला बयान

Ajay Yadav2 November 2025 - 10:56 AM
Bihar News :
"सत्यमेव जयते... अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी"- गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला बयान

  • मोकामा केस में अनंत सिंह गिरफ्तार
  • पटना पुलिस ने देर रात की कार्रवाई
  • अनंत बोले—अब जनता चुनाव लड़ेगी
  • प्रशासन ने बढ़ाई क्षेत्र में सुरक्षा
  • छह नवंबर को होगा मतदान प्रारंभ

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले 1 नवंबर की आधी रात पटना पुलिस ने जदयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है. अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने मोकामा की सियासत के साथ-साथ पूरे बिहार चुनाव में हलचल मचा दी है.

अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी

गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया उनके आधिकारिक फेसबुक पेज पर सामने आई. वहां एक छोटा वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें बिहार पुलिस उन्हें हिरासत में ले जाती दिखाई दे रही है. वीडियो पर लिखा गया है- “सत्यमेव जयते!! मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है!! इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी!” इस बयान से स्पष्ट है कि अनंत सिंह अपने समर्थकों में भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बता रहे हैं.

प्रशासन ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था

बता दें कि 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा में 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो राजनीतिक गुटों के बीच झड़प में पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया. जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. पटना डीएम डॉ. थियागराजन एसएम ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

6 नवंबर को होगा मतदान

बिहार की राजनीति में मोकामा लंबे समय से ‘बाहुबली’ नेताओं का गढ़ माना जाता है. अनंत सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह इस क्षेत्र की राजनीति के प्रमुख चेहरे रहे हैं. इस बार मोकामा सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी (सूरजभान सिंह की पत्नी) के बीच सीधा मुकाबला है. दोनों उम्मीदवार भूमिहार समाज से आते हैं, जिससे यह टक्कर और दिलचस्प हो गई है. पहले चरण में मोकामा में मतदान 6 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी.

