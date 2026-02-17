मनोरंजनराष्ट्रीय

Salman Khan के पिता सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

Salman Khan : बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान अस्पताल में भर्ती है। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलीम खान की उम्र 90 साल है। सलमान खान को सुबह हॉस्पिटल में देखा गया था।

‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर बिजी चल रहे एक्टर टाइट सिक्योरिटी के बीच हॉस्पिटल के बाहर नजर आए। सलमान खान का हॉस्पिटल के बाहर से वीडियो सामने आया, तो फैन्स की चिंताए बढ़ गई। लोग लगातार एक्टर के पिता की अच्छी सेहत के लिए दुआएं कर रहे हैं। सलीम खान की तबीयत को लेकर खान परिवार ने फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की है। यहां तक कि सलमान खान ने भी हॉस्पिटल के बाहर मीडिया से कुछ नहीं कहा।

अपडेट जारी है-

