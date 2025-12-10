MP Road Accident : मध्य प्रदेश के सागर जिले में बुधवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे-44 पर पुलिस वैन और तेज रफ्तार कंटेनर आपस में भिड़ गए, जिसमें मौके पर ही 4 जवानों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक जवान गंभिर रूप से घायल हो गया। जिसका इलाज सागर के निजी अस्पताल में जारी है।

मौके पर पहुंची पुलिस

हादसा इतना भीषण था कि, टक्कर के दौरान पुलिस वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और चालक सहित सभी पुलिसकर्मी अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंची। एक घायल जवान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बाकी जवानों के शव वैन में फंसे हुए थे, जिन्हें जेसीबी की मदद से वाहन की बॉडी काटकर बाहर निकाला गया। सभी शवों को बांदरी अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।

ड्यूटी से लौट रही थी पुलिस टीम

मिली जानकारी के मुताबिक, मुरैना जिले का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड बालाघाट में ड्यूटी पर तैनात थे। बुधवार की सुबह सभी जवान बीडीडीएस वाहन (क्रमांक MP 03 AA 4883) में सवार होकर मुरैना वापस जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर बांदरी के पास कंटेनर और पुलिस वैन कि जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर की ताकत इतनी अधिक थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह तहस-नहस हो गया

CM मोहन यादव ने जताया शोक

CM मोहन यादव ने इस हादसे को लेकर X पर शोक जताते हुए लिखा कि “आज सागर जिले में सुबह नक्सल विरोधी अभियान से ड्यूटी कर लौट रहे 4 पुलिसकर्मियों का एक भीषण सड़क दुर्घटना में निधन होने का समाचार हृदयविदारक है। हादसे में दिवंगत पुलिसकर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।”

शहीद जवानों की पहचान

जांच में मृतकों की पहचान जवान अमन कौरव ,चालक परमलाल तोमर, प्रधुमन दीक्षित, और डॉग मास्टर विनोद शर्मा के नाम से हुई है। वहीं राजीव चौहान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

