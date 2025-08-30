Bihar

CM फेस पर रोहिणी आचार्य का बेतुका बयान, कहा- शादी हुई नहीं, चल रही सुहागरात की बात

30 August 2025
Bihar News :
फटाफट पढ़ें

  • बिहार चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई
  • रोहिणी आचार्य के बयान ने विवाद को जन्म दिया
  • मुख्यमंत्री पद को लेकर सवालों का जवाब दिया
  • तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा माना जा रहा
  • बीजेपी-कांग्रेस में चुनावी विवाद बढ़ा

Bihar News : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है. पहले महागठबंधन की वोटर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है. इस बार यह टिप्पणी आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहणी आचार्य की तरफ से आई है. मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा जब शादी ही नहीं हुई है तो सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा, ये कैसे बता दें?

सीएम फेस पर रोहिणी का विवादित बयान

बता दें कि बिहार में इस समय वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है. इस यात्रा में महागठबंधन के सभी नेता शामिल हैं. इसी को लेकर एनडीए की तरफ से सवाल किए जा रहे थे कि महागठबंधन का बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? इसके जवाब में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बेतुका बयान सामने आया है. रोहिणी आचार्य ने कहा कि अभी इस समय शादी की बात ही नहीं चल रही है. ऐसे में यह कैसे बता दिया जाए कि सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा. जब समय आएगा, तो सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा.

बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय से खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बता रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है. इस पर राहुल गांधी ने भी सहमति जता दी है. यही कारण है कि बीते दिनों तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की पुरानी नाराजगी को भी दूर कराया गया.

एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे

बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सियासी पारा हाई है. तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है. वहीं बीजेपी की तरफ से महागठंधन की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सवाल किए जा रहे हैं. बीते दिन पटना में पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. हालात ये बने की कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के सिर फूट गए. हालांकि बाद में पुलिस ने पूरा मामला शांत करा दिया.

यह भी पढ़ें : PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

