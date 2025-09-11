फटाफट पढ़ें

पटना में आरजेडी नेता की हत्या हुई

दो बाइक सवार अपराधी फरार हो गए

पुलिस सीसीटीवी से पहचान में लगी

हत्या का कारण जमीन या राजनीति है

पटना में कई बड़ी हत्याएं हुईं हैं

Bihar News : बिहार की राजधानी पटना से फिर से आपराधिक घटना सामने आई है. पटना के राजेंद्र नगर इलाके में जमीन कारोबारी और आरजेडी नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दो अज्ञात अपराधी बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद फरार हो गए. गोली लगने से राजकुमार राय की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पटना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान की कोशिश में जुटी हुई है. हालांकि, माना जा रहा है कि हत्या का कारण जमीन विवाद या राजनीतिक रंजिश हो सकती है. पटना पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पटना में कई बड़ी हत्याएं हुईं हैं

बता दें कि हाल के महीनों में राजधानी पटना में हत्याओं की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं. जुलाई 2025 में मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका को उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने शूटर उमेश यादव और हत्या की सुपारी देने वाले एक स्थानीय व्यापारी को गिरफ्तार किया था, जबकि एक अन्य आरोपी विकास उर्फ राजा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था.

जुलाई में ही रेत कारोबारी रामकांत यादव और वकील जितेंद्र महतो की भी हत्या कर दी गई. वहीं, सितंबर 2024 में बीजेपी नेता श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा की लूट के दौरान हत्या कर दी गई थी.

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग, बड़ा हादसा टला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप