Rajasthanबड़ी ख़बरराज्य

राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

Shanti Kumari15 January 2026 - 3:29 PM
2 minutes read
Rajasthan Road Accident

Rajasthan Road Accident : राजस्थान से सड़क हादसे की एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसके बारे में जिसने भी सुना उसका दिल बैठ सा गया। बुधवार का दिन एक परिवार के लिए इतना भयावह हो गया कि शायद इसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल, यहां एक ही परिवार के एक, दो, तीन, चार, पांच नहीं बल्कि एक साथ सात महिलाओं की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव में जैसे सन्नाटा सा छा गया। हर कोई शोक में डूब गया। कुछ लोग अपने कानों पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे।

एनएच-52 पर हरसावा गांव के पास घटी घटना

यह घटना एनएच-52 पर हरसावा गांव के पास घटी, जिसमें फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव निवासी एक परिवार की सात महिलाओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर शाम करीब चार बजे वापस गांव लौट रहा था। इसी दौरान हरसावा गांव के पास पहुंचते ही कार चालक ने ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया। पहले कार पास से गुजर रही पिकअप से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी।

2 लोग गंभीर रूप से घायल

हादसा इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में मौजूद सवारियों में 7 सात महिलाओं की मौत हो गई। जिसमें एक सास पांच बहुएं और एक बेटी शामिल है। इन सातों में कुछ की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ ने इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना में कार चालक व एक युवक गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है।

मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान सास मोहिनी देवी (80) और बहू चंदा देवी (55), तुलसी देवी (45), बरखा देवी (35), आशा देवी (60), संतोष देवी (45) और बेटी इंदिरा (60) के रूप में हुई है। सभी एक ही परिवार से थीं। बरखा देवी ने जयपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा। वहीं हादसे में सोनू (35) और कार चालक वसीम (25) गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है।

अंतिम यात्रा में शामिल होकर लौट रहा था परिवार

मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हादसे में मारे जाने वाली बुजुर्ग महिला मोहिनी देवी की लक्ष्मणगढ़ निवासी ननद का निधन हो गया था। पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लक्ष्मणगढ़ गया था। जहां से 14 जनवरी बुधवार की शाम करीब चार बजे वापस गांव लौट रहा था। परिवार चार गाड़ियों में सवार था। तीन गाड़ियों में पुरुष बैठे थे, जबकि एक कार में महिलाएं और चालक मौजूद थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे आखिरी और सबसे दर्दनाक यात्रा बन जाएगी।  

ये भी पढ़ें – BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari15 January 2026 - 3:29 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

15 January 2026 - 2:40 PM
Photo of BMC चुनाव 2026 : मुंबई में मतदान शुरू, नेताओं और सेलिब्रिटीज ने किया वोट

BMC चुनाव 2026 : मुंबई में मतदान शुरू, नेताओं और सेलिब्रिटीज ने किया वोट

15 January 2026 - 9:51 AM
Photo of सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, फतेहपुर कस्बे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल

सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, फतेहपुर कस्बे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल

14 January 2026 - 7:04 PM
Photo of मुर्शिदाबाद में SIR प्रक्रिया पर विवाद, फरक्का ब्लॉक के 50 BLO का सामूहिक इस्तीफा

मुर्शिदाबाद में SIR प्रक्रिया पर विवाद, फरक्का ब्लॉक के 50 BLO का सामूहिक इस्तीफा

14 January 2026 - 6:33 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 881 आम आदमी क्लीनिकों में एंटी-रेबीज़ टीकाकरण से कुत्ते के काटने के मामलों में सुधार

पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 881 आम आदमी क्लीनिकों में एंटी-रेबीज़ टीकाकरण से कुत्ते के काटने के मामलों में सुधार

14 January 2026 - 5:58 PM
Photo of गंगासागर में पुण्य स्नान के लिए 47 बांग्लादेशी हिंदुओं ने की घुसपैठ, ऐसे खुला राज

गंगासागर में पुण्य स्नान के लिए 47 बांग्लादेशी हिंदुओं ने की घुसपैठ, ऐसे खुला राज

14 January 2026 - 4:25 PM
Photo of पतंग के मांझे ने छीनी जिंदगी : बेटी को आखिरी कॉल के बाद बाइक सवार की मौत

पतंग के मांझे ने छीनी जिंदगी : बेटी को आखिरी कॉल के बाद बाइक सवार की मौत

14 January 2026 - 3:49 PM
Photo of बिहार में मकर संक्रांति पर तेजप्रताप यादव के घर दही-चूड़ा भोज में राजनीतिक हलचल

बिहार में मकर संक्रांति पर तेजप्रताप यादव के घर दही-चूड़ा भोज में राजनीतिक हलचल

14 January 2026 - 3:24 PM
Photo of प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

14 January 2026 - 2:47 PM
Photo of तीसरे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी ओलंपियाड-2025 में छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन, परिणाम घोषित

तीसरे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी ओलंपियाड-2025 में छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन, परिणाम घोषित

14 January 2026 - 12:48 PM
Back to top button