Bihar

वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी, जानकी मंदिर में की पूजा, तेजस्वी यादव बोले- ‘अन्याय के खिलाफ…’

Ajay Yadav28 August 2025 - 11:53 AM
2 minutes read
Voter Adhikar Yatra :
वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी, जानकी मंदिर में की पूजा, तेजस्वी यादव बोले. 'अन्याय के खिलाफ...'

फटाफट पढ़ें

  • वोटर अधिकार यात्रा को मिला भारी समर्थन
  • राहुल गांधी ने मंदिर में पूजा-अर्चना की
  • दीपांकर ने इसे ऐतिहासिक आंदोलन बताया
  • तेजस्वी ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई कही
  • आरजेडी ने बदलाव की चेतावनी दी

Voter Adhikar Yatra : सीपीआई (एमएल) नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को लेकर कहा, “हमें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और यह हर दिन बढ़ता जा रहा है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार (28 अगस्त, 2025) की सुबह सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना की. उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राजेश राम, पप्पू यादव सहित कई विपक्षी नेता भी मौजूद थे. ये सभी नेता वोटर अधिकार यात्रा के सिलसिले में सीतामढ़ी पहुंचे थे.

तेजस्वी ने जानकी मंदिर में प्रार्थना की

तेजस्वी यादव ने जानकी मंदिर की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा, सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मस्थली, जानकी मंदिर में दर्शन और पूजा कर देश-प्रदेश की सुख-शांति और समृद्धि की मंगलकामना की. मां की कृपा सभी पर अनवरत बरसती रहे तथा हमें अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की ताकत मिलती रहे, यही प्रार्थना है.”

सीपीआई (एमएल) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को लेकर कहा कि जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है और यह समर्थन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह यात्रा बिहार में एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत है, जो बेहद जरूरी है क्योंकि एसआईआर के जरिए 1.5-2 करोड़ लोगों के नाम काटने की साजिश की गई थी.

दीपांकर ने इसे ऐतिहासिक आंदोलन बताया

दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, “हमारी मांग है कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से (मतदाता सूची से) काटे गए हैं उनके नाम शामिल हों. जब चुनाव आएगा तो एक-एक वोट का सही इस्तेमाल करके इस सरकार पर चोट करने की आवश्यकता है. डबल इंजन की सरकार ने बिहार को डबल धोखा दिया है और इस धोखेबाज सरकार को गद्दी से हटाना जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है.”

मनोज झा बोले वोटर यात्रा चर्चा में

वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा, इस यात्रा को जो प्रतिक्रिया मिल रही है, वह देश और दुनिया देख रही है. हमें भी अंदाजा नहीं था कि चुनाव आयोग बीजेपी की मिलीभगत के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन इस मुकाम तक पंहुचेगा.

आरजेडी नेता संजय यादव ने कहा कि बिहार का हर नागरिक अब अपने अधिकार की मांग रहा है. जिन ताकतों को जनता के फैसले से डर लगता है, वही उसके बड़े हथियार वोट को छीनना चाहते थे. लेकिन अब बिहार की जनता ने ठान लिया है. वोटर अधिकार यात्रा’ अब ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ बन चुकी है. लोगों ने साफ कर दिया है कि बदलाव अब तय है.

यह भी पढ़ें : अब मेरठ से वाराणसी तक सीधा सफर, मेरठ-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का वाराणसी तक विस्तार

