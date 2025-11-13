Punjabराज्य

हथियार सहित पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक सदस्य, कई मामलों में शामिल रहा है आरोपी

Shanti Kumari13 November 2025 - 12:56 PM
1 minute read
Punjab Crime
पंजाब पुलिस ने हथियारों सहित गिरफ्तार किया जग्गू भगवानपुरिया गैंग का सक्रिय सदस्य, कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा आरोपी।

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) पंजाब ने बटाला पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके कब्जे से दो आधुनिक पिस्तौल बरामद की हैं। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बुधवार को दी।

गिरफ्तार आरोपी और हथियार की पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गुरलव सिंह उर्फ लव रंधावा निवासी उजागर नगर, बटाला के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में एक जिगाना पिस्तौल मैगज़ीन और तीन जिंदा कारतूस सहित और एक .30 बोर पिस्तौल , दो मैगज़ीन और 13 जिंदा कारतूस सहित, शामिल हैं।

जांच में मिली ये जानकारी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलर अमृत दालम के निर्देशों पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि मामले के अन्य तार जोड़ने के लिए आगे की जांच जारी है।

कादियां रोड के टी-पॉइंट से हुई गिरफ्तारी

ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए, ए.जी.टी.एफ. के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) प्रमोद बान ने बताया कि पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीएसपी ए.जी.टी.एफ. राजन परमींदर के नेतृत्व में ए.जी.टी.एफ. की पुलिस टीमों ने बटाला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान बटाला के 60-फुट कादियां रोड के टी-पॉइंट से आरोपी को गिरफ्तार किया है।

कई मामलों में शामिल रहा है आरोपी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बटाला सुहैल कासिम मीर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गुरलव उर्फ लव रंधावा का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह असला एक्ट, चोरी-ठगी और मानव जीवन को खतरे में डालने के मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की जांच जारी है।

इस मामले में बटाला सिविल लाइंस थाने में एफआईआर नंबर 342 दिनांक 11.11.2025 को असला एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया गया है।

