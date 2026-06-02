Punjab

पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत 1241 लाभार्थियों के लिए 6.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी- डॉ. बलजीत कौर

Karan Panchal2 June 2026 - 1:52 PM
2 minutes read
Punjab News
पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत 1241 लाभार्थियों के लिए 6.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी- डॉ. बलजीत कौर

Punjab News : आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1241 लाभार्थियों के लिए 6.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है।

1241 पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए

इस सम्बन्धी ओर जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, मानसा, पटियाला, पठानकोट, एस.ए.एस. नगर, एस.बी.एस. नगर तथा मालेरकोटला के कुल 1241 पात्र लाभार्थियों के आवेदन आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे। इन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 6.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस राशि से जिला अमृतसर के 546, बरनाला के 19, बठिंडा के 14, फरीदकोट के 10, श्री फतेहगढ़ साहिब के 21, जालंधर के 129, कपूरथला के 90 तथा मानसा के 27 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार पटियाला के 39, पठानकोट के 208, एस.ए.एस. नगर के 22, एस.बी.एस. नगर के 103 तथा मालेरकोटला के 13 लाभार्थियों को भी इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

आर्थिक बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा पात्र कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा सिद्ध हो रही है तथा बेटियों के विवाह के समय पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

दो बेटियां लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र

सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला हो तथा परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय सहायता की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा समय पर सहायता सुनिश्चित होती है।

योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे परिवार

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद परिवार कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने तथा राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें- दिल में छेद की बीमारी से वर्षों तक जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ ने दिया नया जीवन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal2 June 2026 - 1:52 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भगवंत मान सरकार ने चुनाव विभाग में प्रशासनिक अड़चनें समाप्त कीं, महत्वपूर्ण पदों को भरने का रास्ता हुआ आसान

भगवंत मान सरकार ने चुनाव विभाग में प्रशासनिक अड़चनें समाप्त कीं, महत्वपूर्ण पदों को भरने का रास्ता हुआ आसान

2 June 2026 - 12:53 PM
Photo of दिल में छेद की बीमारी से वर्षों तक जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ ने दिया नया जीवन

दिल में छेद की बीमारी से वर्षों तक जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ ने दिया नया जीवन

2 June 2026 - 12:06 PM
Photo of सीएम मान ने पंजाब में HPCL का बड़ा निवेश किया सुनिश्चित, रिफाइनरी, बायोफ्यूल और बायोगैस प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था को देंगे बढ़ावा

सीएम मान ने पंजाब में HPCL का बड़ा निवेश किया सुनिश्चित, रिफाइनरी, बायोफ्यूल और बायोगैस प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था को देंगे बढ़ावा

1 June 2026 - 7:54 PM
Photo of हम पंजाब को देश का अग्रणी शिक्षा केंद्र बनाएंगे, हमारे बच्चों को कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की ओर देखने की जरूरत नहीं रहेगी- सीएम मान

हम पंजाब को देश का अग्रणी शिक्षा केंद्र बनाएंगे, हमारे बच्चों को कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की ओर देखने की जरूरत नहीं रहेगी- सीएम मान

1 June 2026 - 4:09 PM
Photo of भगवंत मान सरकार ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदल रही, 40,000 किलोमीटर सड़कों को मजबूत करने का कार्य जारी- हरपाल सिंह चीमा

भगवंत मान सरकार ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदल रही, 40,000 किलोमीटर सड़कों को मजबूत करने का कार्य जारी- हरपाल सिंह चीमा

1 June 2026 - 1:03 PM
Photo of गैंगस्टरों ते वार के 131वें दिन पंजाब पुलिस ने 433 स्थानों पर की छापेमारी, 139 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ते वार के 131वें दिन पंजाब पुलिस ने 433 स्थानों पर की छापेमारी, 139 गिरफ्तार

1 June 2026 - 12:52 PM
Photo of युद्ध नशों विरूद्ध के 15 महीने, नार्को-हवाला नेटवर्क को बड़ा झटका, 750 नशा तस्करों की 300 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त

युद्ध नशों विरूद्ध के 15 महीने, नार्को-हवाला नेटवर्क को बड़ा झटका, 750 नशा तस्करों की 300 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त

1 June 2026 - 12:33 PM
Photo of तंबाकू सेवन में देश में सबसे कम दर के साथ पंजाब बना अग्रणी राज्य

तंबाकू सेवन में देश में सबसे कम दर के साथ पंजाब बना अग्रणी राज्य

1 June 2026 - 12:23 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़-रोधी कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए जारी किए अग्रिम 146 करोड़ रुपए

पंजाब सरकार ने बाढ़-रोधी कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए जारी किए अग्रिम 146 करोड़ रुपए

1 June 2026 - 11:55 AM
Photo of अकाली राज में रैंक 22, कांग्रेस राज में रैंक 27 और AAP सरकार में नंबर-1 राज्य बना पंजाब

अकाली राज में रैंक 22, कांग्रेस राज में रैंक 27 और AAP सरकार में नंबर-1 राज्य बना पंजाब

1 June 2026 - 11:55 AM
Back to top button