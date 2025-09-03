Punjabराज्य

बाढ़ पीड़ितों के लिए मंत्री भुल्लर की बड़ी राहत.. फूड किट, राशन और पशु चारे के साथ दिया भरोसा – पढ़िए पूरा हाल

Amzad Khan3 September 2025 - 9:34 AM
2 minutes read
Punjab flood Relief
मंत्री भुल्लर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करते हुए।

Punjab flood Relief : पंजाब के जेल एवं परिवहन मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने आज जिला तरन तारन के विधानसभा क्षेत्र पट्टी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और गांव जल्लोके के लोगों को राहत सामग्री वितरित की. नदी के पानी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति और हुए नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को फ़ूड किट, पानी, राशन आदि राहत सामग्री प्रदान की और साथ ही पशुओं के लिए चारा, तूड़ी और फ़ीड की व्यवस्था भी की.

इस अवसर पर स भुल्लर ने लोगों से कहा कि वर्षा की ताज़ा स्थिति के कारण नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन तरन तारन प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक प्रबंध कर रहा है. उन्होंने बताया कि प्रशासन विभिन्न गांवों के गुरुद्वारों में बनाए गए राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाने  और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहा है.

एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का संदेश

इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न इन कठिन हालातों में हम सभी को एक परिवार की तरह बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और जिला प्रशासन तो राहत कार्यों में लगे ही हैं, साथ ही समाजसेवी संस्थाएँ भी प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए सहयोग दे रही हैं.

नुकसान की पूरी भरपाई का आश्वासन

कैबिनेट मंत्री स भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हर मुश्किल समय में राज्य के प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार, प्रशासन, सामाजिक संगठन और आम लोग सभी मिलकर बड़े स्तर पर प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं.

राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत निभाने का संदेश

उन्होंने अपील की कि इस समय हर किसी को राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए. “यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि इंसानियत निभाने का है. जब लोग मुश्किल में हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनके साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाएं.”

यह भी पढ़ें : बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा

