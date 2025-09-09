Punjab

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नए क्लर्कों को सौंपे नियुक्ति पत्र

Ajay Yadav9 September 2025 - 3:19 PM
1 minute read
Punjab News :
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नए क्लर्कों को सौंपे नियुक्ति पत्र

फटाफट पढ़ें

  • हरपाल सिंह चीमा ने 16 क्लर्कों को नियुक्ति पत्र दिए
  • कई युवाओं को दूसरी या तीसरी नौकरी मिली
  • क्लर्क विभाग के कामकाज में मदद करेंगे
  • ईमानदारी और अनुशासन जरूरी बताया गया
  • वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे

Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने प्रदेश के वित्त प्रशासन को और मजबूत करने के लिए आज नए भर्ती हुए 16 क्लर्कों को नियुक्ति पत्र सौंपे. ये नियुक्तियां नव-गठित “डायरेक्टोरेट ऑफ खजाना एवं लेखा शाखा, पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम” के लिए की गईं हैं.

इस अवसर की खास बात यह रही कि अधिकांश युवा को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली वर्तमान पंजाब सरकार के अधीन दूसरी या तीसरी नौकरी मिली है. विभाग में क्लर्क के रूप में नियुक्त संदीप कौर को पहले पुलिस और सहकारी बैंक में भी नौकरी मिल चुकी थी. इसी तरह जीवन सिंह, हैपी कुमार, साहिल सियाग, अवतार सिंह और हरप्रीत सिंह ने बताया कि यह उनकी दूसरी नियुक्ति है, उन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा करने हेतु मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया.

वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे

इस अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नए कर्मचारियों का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी, उन्होंने सरकारी कार्यालयों के सुचारू कार्यकाज में क्लर्कों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि क्लर्क दफ्तरी कार्यकाज की मूल आधारशिला हैं, और उनकी कुशलता विभाग के सुचारू कार्यकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, उन्होंने नए भर्ती हुए क्लर्कों से ईमानदारी, अनुशासन और लगन से अपनी ड्यूटी निभाने और पंजाब की प्रगति व खुशहाली में योगदान देने की अपील की.

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आलोक शेखर, डायरेक्टर,खजाना अरविंद कुमार और अतिरिक्त डायरेक्टर खजाना सिमरजीत कौर भी मौजूद थे

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग, बड़ा हादसा टला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 September 2025 - 3:19 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पीएम मोदी से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की

पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पीएम मोदी से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की

9 September 2025 - 3:04 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह प्रभावित, डॉ. बलबीर सिंह ने पीएम के दौरे से पहले 20,000 करोड़ रुपये की सहायता की रखी मांग

पंजाब में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह प्रभावित, डॉ. बलबीर सिंह ने पीएम के दौरे से पहले 20,000 करोड़ रुपये की सहायता की रखी मांग

8 September 2025 - 11:03 PM
Photo of बाढ़ का कहर: पंजाब में लाखों प्रभावित, राहत कार्य जारी, मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने दी चौंकाने वाली जानकारी

बाढ़ का कहर: पंजाब में लाखों प्रभावित, राहत कार्य जारी, मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने दी चौंकाने वाली जानकारी

8 September 2025 - 9:14 PM
Photo of केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर भड़के पंजाब जल संसाधन मंत्री, बताया झूठा और भ्रामक

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर भड़के पंजाब जल संसाधन मंत्री, बताया झूठा और भ्रामक

8 September 2025 - 8:03 PM
Photo of पंजाब SC आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा, दी राहत सामग्री

पंजाब SC आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा, दी राहत सामग्री

8 September 2025 - 5:38 PM
Photo of बीमार लेकिन बेहाल जनता के साथ: अस्पताल से बाढ़ राहत पर नजर रख रहे हैं सीएम भगवंत मान

बीमार लेकिन बेहाल जनता के साथ: अस्पताल से बाढ़ राहत पर नजर रख रहे हैं सीएम भगवंत मान

8 September 2025 - 4:23 PM
Photo of पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

8 September 2025 - 3:36 PM
Photo of पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

8 September 2025 - 3:29 PM
Photo of राज्यसभा सांसद संजय सिंह और लाल चंद कटारूचक ने कठलौर व बमियाल में बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

राज्यसभा सांसद संजय सिंह और लाल चंद कटारूचक ने कठलौर व बमियाल में बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

8 September 2025 - 2:51 PM
Photo of राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा, लोगों को बांटी राहत सामग्री

राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा, लोगों को बांटी राहत सामग्री

8 September 2025 - 2:15 PM
Back to top button