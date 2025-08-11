अहम बातें एक नजर में :

पंजाब में विकास कार्य रफ्तार से जारी, दिड़बा क्षेत्र में कई परियोजनाएं प्रगति पर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं

ट्यूबवेल के बिना धान की बुआई संभव, नहरी पानी अब दूरदराज गांवों तक पहुंचा

पंजाब में 15,947 जलमार्गों का पुनर्जनन किया गया

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख तक का नकद-रहित चिकित्सा उपचार मिलेगा

खेती और किसानों को सरकार की पहली प्राथमिकता, बिजली और पानी की कोई कमी नहीं

ग्रामीणों के साथ मजबूत भावनात्मक जुड़ाव, पंचायत को 1.76 करोड़ का चेक सौंपा गया

Punjab Development : पंजाब में विकास की रफ्तार अब रॉकेट मोड पर है! मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिड़बा में ऐसे-ऐसे ऐलान किए हैं, जो न सिर्फ किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे, बल्कि हर घर को खुशियों से भर देंगे. मुफ्त पानी-बिजली से लेकर 10 लाख तक का कैशलेस इलाज और गांव-गांव में चल रहे बड़े-बड़े विकास कार्य मान सरकार हर मोर्चे पर नया इतिहास रच रही है. यह सिर्फ वादों की बात नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है, जिसे पंजाब आज देख और महसूस कर रहा है. मान सरकार ने कहा कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे हैं और पंजाब हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का साक्षी बन रहा है.

दिड़बा में विकास की रफ्तार तेज

दिड़बा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन परियोजनाओं पर काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए और राज्य के विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए इन परियोजनाओं को अमल में लाया जा रहा है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसी और परियोजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी.

पंजाब के गांवों तक पहुंचा नहर का पानी

कृषि क्षेत्र के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ट्यूबवेलों के उपयोग के बिना धान की बुआई सुनिश्चित करने का वादा किया था. उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अब नहरी पानी राज्य के दूर-दराज के गांवों तक भी पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद उनकी सरकार ने पूरे पंजाब में 15,947 जलमार्गों को पुनर्जनन किया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके साथ ही उनकी सरकार ने पंजाब के जल संसाधनों को अन्य राज्यों की ओर मोड़ने की कोशिशों को पूरी तरह नाकाम कर दिया है और इन जल संसाधनों पर राज्य के अधिकार को पूरी तरह बरकरार रखा है.

हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज

भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि यह योजना देश भर में अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार के लिए 10 लाख रुपए तक का नकद-रहित चिकित्सा उपचार प्रदान करती है. उन्होंने गर्व के साथ कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है, जो इतना व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करता है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करते हुए जनता पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करेगा. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को सर्वव्यापी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है.

किसानों और ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और किसान हमेशा उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता रहे हैं और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों के अनुसार, उन्हें बिजली या नहरी पानी की कोई कमी नहीं है, जो हमारे लिए बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों के चेहरों पर मुस्कान वापस आते देख उन्हें बहुत खुशी होती है.

लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ग्रामीण उनके दिल के बहुत करीब हैं, जिसके कारण वे उनके साथ हर पल का आनंद लेना पसंद करते हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे अवसरों पर ग्रामीणों के साथ जुड़कर उन्हें बहुत गर्व और संतुष्टि मिलती है और वे ग्रामीणों की भलाई के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने गांव के विकास को और बढ़ावा देने के लिए गांव की पंचायत को 1.76 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा.

