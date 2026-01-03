Chandigarh : राज्य से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू किए गए “युद्ध नशेयां विरुद्ध” के 307वें दिन पंजाब पुलिस ने शुक्रवार (2 जनवरी) को 318 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद पूरे राज्य में 74 एफआईआर दर्ज करके 93 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इससे 307 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 42,888 हो गई है।

बरामद किए नशीले पदार्थ

छापेमारी के नतीजे के रूप में गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 1.5 किलो हेरोइन, 14 किलो भुक्की, 993 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 4450 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन

जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज़ को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के हुक्म दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है।

राज्य भर में 318 स्थानों पर छापेमारी

इस ऑपरेशन के दौरान 70 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 318 स्थानों पर छापेमारी की है। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 333 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है।

बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति – इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रीवेंशन (ईडीपी) – लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 28 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है।

