Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को मतदान की तारिखों का ऐलान कर दिया है. इस बार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. चुनाव तिथियों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है.

छह और ग्यारह

NDA

नौ दो ग्यारह! — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) October 7, 2025

वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एनडीए पर तंज कसा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह’. लालू के इस बयान को राजनीतिक हलकों में ध्यान देने योग्य और व्यंग्यपूर्ण करार दिया जा रहा है. उनका तंज साफ तौर पर यह दिखाता है कि वे एनडीए गठबंधन की संभावनाओं और चुनावी रणनीतियों को लेकर निराशा व्यक्त कर रहे हैं.

एनडीए नई राह दिखाने में नाकाम

लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में बिहार की राजनीतिक स्थिति पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार और उसके नेता बिहारवासियों को कोई नई राह नहीं दिखा पाए हैं. उनका तंज इस बात की ओर इशारा करता है कि राजद इस चुनाव में तीसरे मोर्चे के तौर पर खुद को मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू का यह बयान सिर्फ मजाक या तंज नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनका चुनावी संदेश भी छिपा है. लालू यादव ने संकेत दिया है कि एनडीए का सत्ता में बने रहना आसान नहीं होगा और विपक्षी दलों से गठबंधन कर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी.

लालू के तंज से गरमाया सियासी माहौल

राजद सुप्रीमो की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ गई है. विपक्षी दल इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, वहीं एनडीए समर्थक इसे केवल मजाक या बयानबाजी की तरह देख रहे हैं. चुनाव तिथियों की घोषणा के बाद अब सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 243 सीटों पर मतदान होना है, और इस बार जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार है. ऐसे में लालू प्रसाद यादव का तंज और उनका संदेश विपक्षी दलों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां

इस बीच, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदाताओं को जागरूक करने और सुरक्षित मतदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं. वहीं लालू प्रसाद यादव के बयान ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है, और अब हर राजनीतिक दलों की नजर बिहार के मतदाताओं पर टिक गई है.

