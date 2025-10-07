Bihar

तारीखों के ऐलान से सियासी हलचल तेज, लालू के तंज ने गरमाया माहौल

Ajay Yadav7 October 2025 - 11:53 AM
2 minutes read
Bihar Election 2025 :
तारीखों के ऐलान से सियासी हलचल तेज, लालू के तंज ने गरमाया माहौल"

फटाफट पढ़ें

  • बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान
  • कुल 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे संपन्न
  • लालू का तंज – NDA नौ दो ग्यारह होगा
  • चुनावी बयान से सियासी माहौल में आई गर्मी
  • चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान की तैयारी पूरी की

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को मतदान की तारिखों का ऐलान कर दिया है. इस बार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. चुनाव तिथियों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है.

वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एनडीए पर तंज कसा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह’. लालू के इस बयान को राजनीतिक हलकों में ध्यान देने योग्य और व्यंग्यपूर्ण करार दिया जा रहा है. उनका तंज साफ तौर पर यह दिखाता है कि वे एनडीए गठबंधन की संभावनाओं और चुनावी रणनीतियों को लेकर निराशा व्यक्त कर रहे हैं.

एनडीए नई राह दिखाने में नाकाम

लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में बिहार की राजनीतिक स्थिति पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार और उसके नेता बिहारवासियों को कोई नई राह नहीं दिखा पाए हैं. उनका तंज इस बात की ओर इशारा करता है कि राजद इस चुनाव में तीसरे मोर्चे के तौर पर खुद को मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू का यह बयान सिर्फ मजाक या तंज नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनका चुनावी संदेश भी छिपा है. लालू यादव ने संकेत दिया है कि एनडीए का सत्ता में बने रहना आसान नहीं होगा और विपक्षी दलों से गठबंधन कर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी.

लालू के तंज से गरमाया सियासी माहौल

राजद सुप्रीमो की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ गई है. विपक्षी दल इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, वहीं एनडीए समर्थक इसे केवल मजाक या बयानबाजी की तरह देख रहे हैं. चुनाव तिथियों की घोषणा के बाद अब सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 243 सीटों पर मतदान होना है, और इस बार जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार है. ऐसे में लालू प्रसाद यादव का तंज और उनका संदेश विपक्षी दलों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां

इस बीच, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदाताओं को जागरूक करने और सुरक्षित मतदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं. वहीं लालू प्रसाद यादव के बयान ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है, और अब हर राजनीतिक दलों की नजर बिहार के मतदाताओं पर टिक गई है.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav7 October 2025 - 11:53 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे EC की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे EC की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस

6 October 2025 - 10:29 AM
Photo of चुनावी माहौल में तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में किया रैंप वॉक

चुनावी माहौल में तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में किया रैंप वॉक

5 October 2025 - 6:24 PM
Photo of कोलंबिया दौरे पर गए राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव का तंज, बोले- “भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब गए हैं”

कोलंबिया दौरे पर गए राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव का तंज, बोले- “भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब गए हैं”

4 October 2025 - 9:47 AM
Photo of पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू, इंडिगो ने किया बड़ा ऐलान, इस दिन होगी पहली उड़ान…

पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू, इंडिगो ने किया बड़ा ऐलान, इस दिन होगी पहली उड़ान…

3 October 2025 - 9:52 PM
Photo of दशहरा बना सियासी रणभूमि, बिहार चुनाव से पहले BJP-RJD के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुआ पोस्टर वार

दशहरा बना सियासी रणभूमि, बिहार चुनाव से पहले BJP-RJD के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुआ पोस्टर वार

2 October 2025 - 7:28 PM
Photo of बिहार को केंद्र सरकार की सौगात: राज्य में खुलेंगे 19 नए केंद्रीय विद्यालय, क्या आपके जिले का नाम भी है शामिल?

बिहार को केंद्र सरकार की सौगात: राज्य में खुलेंगे 19 नए केंद्रीय विद्यालय, क्या आपके जिले का नाम भी है शामिल?

1 October 2025 - 6:03 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले राजनीति गरमाई, जन सुराज पार्टी के उदय सिंह ने सम्राट चौधरी के खिलाफ पीएम को लिखा पत्र

बिहार चुनाव से पहले राजनीति गरमाई, जन सुराज पार्टी के उदय सिंह ने सम्राट चौधरी के खिलाफ पीएम को लिखा पत्र

30 September 2025 - 6:43 PM
Photo of प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा: फंडिंग का हिसाब पेश किया, अशोक और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप

प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा: फंडिंग का हिसाब पेश किया, अशोक और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप

29 September 2025 - 5:15 PM
Photo of बिहार चुनाव: सड़कें नहीं बनीं, राजद विधायकों पर ग्रामीणों का भड़का गुस्सा, काफिला रोककर किए सवाल

बिहार चुनाव: सड़कें नहीं बनीं, राजद विधायकों पर ग्रामीणों का भड़का गुस्सा, काफिला रोककर किए सवाल

27 September 2025 - 7:25 PM
Photo of तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी, ‘जनशक्ति जनता दल’ का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड, महुआ से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी, ‘जनशक्ति जनता दल’ का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड, महुआ से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

26 September 2025 - 12:16 PM
Back to top button