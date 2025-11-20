Bihar CM Oath : नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया.

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार में ज्यादातर पुराने चेहरों के शामिल होने की संभावना है. बीजेपी ने अपने विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी और उप नेता के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को चुना है जिसके चलते दोनों के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की पूरी संभावना है. मंत्रिमंडल में भी बीजेपी बड़े बदलाव के मूड में नहीं दिख रही है.

गांधी मैदान में शपथ की तैयारियाँ पूरी

मंत्रिमंडल में नए चेहरे चिराग पासवान की लोजपा(आर), उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो और जीतन राम मांझी की हम से शामिल होंगे. पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में मौजूद रहेंगे. बुधवार को नीतीश कुमार को राजग विधायक दल ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना.

नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया

जदयू विधायक विजय चौधरी ने नीतीश कुमार को नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने समर्थन दिया. बाद में राजग के अन्य दलों के विधायकों ने भी इसका समर्थन किया. नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचे. उनके साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राजीव रंजन सिंह और धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे.

बीजेपी ने सम्राट और सिन्हा को चुना

राजग बैठक से पहले जदयू और बीजेपी के विधायक दलों की अलग-अलग बैठकें हुई. जदयू ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना, जबकि बीजेपी ने फिर से सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया. इस दौरान बीजेपी की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य, सह-पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजना ज्योति भी मौजूद थे. बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि दोनों नेताओं का चयन सर्वसम्मति से हुआ. सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने केंद्रीय नेतृत्व और विधायकों का आभार जताया.

नई सरकार का शपथ ग्रहण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए घटक दलों के प्रमुखों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है. अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी की है.

