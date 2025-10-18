Bihar

बिहार में JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, महागठबंधन के लिए चुनौती

Bihar Assembly Elections 2025 :
फटाफट पढ़ें

  • झामुमो बिहार चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी
  • पार्टी छह सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी
  • महागठबंधन को झामुमो से नुकसान हो सकता है
  • राजद को सीटों की जानकारी झामुमो ने दी
  • मतदान 6 और 11 नवंबर, मतगणना 14 होगी

Bihar Assembly Elections 2025 : झारखंड की प्रमुख पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रमुख हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और छह सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. इस फैसले से महागठबंधन और खासकर राजद को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि महागठबंधन भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहा है. ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या झामुमो की वजह से महागठबंधन को नुकसान झेलना पड़ेगा?

झामुमो ने राजद को सीटों की जानकारी दी

जानकारी के अनुसार, झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव को उन सीटों के बारे में सूचित कर दिया है, जिन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) बिहार में चुनाव लड़ने को इच्छुक है. बिहार विधानसभा दो चरणों में होंगे, पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. मंत्री सोनू ने कहा कि हाल ही में पटना में हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें झामुमो की भागीदारी से ‘इंडिया’ गठबंधन को मिलने वाले संभावित लाभों को रेखांकित किया गया था, विशेष रूप से मतों के एकीकरण के संदर्भ में.

घाटशिला उपचुनाव की तैयारी

मंत्री सोनू ने बताया कि छह अक्टूबर को राजद के साथ हुई गठबंधन बैठक में ये मुद्दे उठाए गए थे, उन्होंने बताया कि उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव आपस में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उन्होंने बताया कि उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव आपस में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. फिलहाल झामुमो ने बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. वहीं, घाटशिला में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के बारे में सोनू ने कहा कि यह सीट पारंपरिक रूप से झामुमो का गढ़ रही है.

