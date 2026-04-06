Middle East Conflict : मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अस्थायी युद्ध-विराम के बदले होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार नहीं है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि तेहरान का मानना है कि वाशिंगटन स्थायी संघर्ष-विराम के लिए गंभीर नहीं है।

पाकिस्तान का प्रस्ताव: तत्काल संघर्ष-विराम पर विचार

ईरानी अधिकारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को तत्काल संघर्ष-विराम का प्रस्ताव भेजा है और यह उसकी समीक्षा कर रहा है। हालांकि, तेहरान किसी भी समय-सीमा या दबाव को स्वीकार नहीं करता और स्वतंत्र निर्णय लेने पर जोर दे रहा है।

पाकिस्तान ने जानकारी देने से किया इंकार

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने किसी रिपोर्ट की पुष्टि या खंडन करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 45-दिन के युद्धविराम या 15-सूत्रीय आदान-प्रदान जैसे विवरणों पर टिप्पणी नहीं की जाएगी, लेकिन शांति प्रक्रिया जारी है।

सीजफायर का फ्रेमवर्क तैयार

सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें तत्काल सीजफायर के बाद व्यापक समझौते और टू-लेयर अप्रोच की रूपरेखा शामिल है। यह योजना सोमवार से लागू हो सकती है, जिससे ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल सकता है।

अमेरिका और ईरान की बातचीत

इससे पहले एक्सियोस न्यूज ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका और ईरान 45 दिन के संभावित सीजफायर पर बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के सफल होने पर युद्ध स्थायी रूप से समाप्त हो सकता है।

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