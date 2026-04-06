बड़ी ख़बरविदेश

ईरान ने सीजफायर के बदले होर्मुज स्ट्रेट खोलने से किया इनकार, पाकिस्तान का शांति प्रस्ताव पर विचार जारी

Shanti Kumari6 April 2026 - 4:08 PM
1 minute read
Middle East Conflict

Middle East Conflict : मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अस्थायी युद्ध-विराम के बदले होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार नहीं है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि तेहरान का मानना है कि वाशिंगटन स्थायी संघर्ष-विराम के लिए गंभीर नहीं है।

पाकिस्तान का प्रस्ताव: तत्काल संघर्ष-विराम पर विचार

ईरानी अधिकारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को तत्काल संघर्ष-विराम का प्रस्ताव भेजा है और यह उसकी समीक्षा कर रहा है। हालांकि, तेहरान किसी भी समय-सीमा या दबाव को स्वीकार नहीं करता और स्वतंत्र निर्णय लेने पर जोर दे रहा है।

पाकिस्तान ने जानकारी देने से किया इंकार

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने किसी रिपोर्ट की पुष्टि या खंडन करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 45-दिन के युद्धविराम या 15-सूत्रीय आदान-प्रदान जैसे विवरणों पर टिप्पणी नहीं की जाएगी, लेकिन शांति प्रक्रिया जारी है।

सीजफायर का फ्रेमवर्क तैयार

सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें तत्काल सीजफायर के बाद व्यापक समझौते और टू-लेयर अप्रोच की रूपरेखा शामिल है। यह योजना सोमवार से लागू हो सकती है, जिससे ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल सकता है।

अमेरिका और ईरान की बातचीत

इससे पहले एक्सियोस न्यूज ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका और ईरान 45 दिन के संभावित सीजफायर पर बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के सफल होने पर युद्ध स्थायी रूप से समाप्त हो सकता है।

ये भी पढ़ें – ‘हेरा फेरी 3’ शूटिंग जल्द होगी शुरू, देरी की खबरों को अभिनेता ने बताया अफवाह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari6 April 2026 - 4:08 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ईरान-अमेरिका तनाव, पाकिस्तान का सीजफायर प्रस्ताव ‘इस्लामाबाद अकॉर्ड’, होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलने की संभावना

ईरान-अमेरिका तनाव, पाकिस्तान का सीजफायर प्रस्ताव ‘इस्लामाबाद अकॉर्ड’, होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलने की संभावना

6 April 2026 - 3:30 PM
Photo of Artemis II मिशन में NASA ने अंतरिक्ष में भेजा iPhone 17 Pro Max, जानें इसका असली काम

Artemis II मिशन में NASA ने अंतरिक्ष में भेजा iPhone 17 Pro Max, जानें इसका असली काम

6 April 2026 - 2:28 PM
Photo of गुरुग्राम सेक्टर 88 में चार फर्नीचर गोदामों में भीषण आग, लाखों रुपये का नुकसान, 5 गाड़ियां बचाव अभियान में जुटी

गुरुग्राम सेक्टर 88 में चार फर्नीचर गोदामों में भीषण आग, लाखों रुपये का नुकसान, 5 गाड़ियां बचाव अभियान में जुटी

6 April 2026 - 12:32 PM
Photo of ईरान ने अमेरिका का सी-130 एयरक्राफ्ट इस्फहान में मार गिराया

ईरान ने अमेरिका का सी-130 एयरक्राफ्ट इस्फहान में मार गिराया

5 April 2026 - 3:23 PM
Photo of अमेरिकी F-15E पायलट का ईरान से हाई-रिस्क रेस्क्यू, ट्रंप ने किया कंफर्म, फोर्सेज ने जवान को बचाया

अमेरिकी F-15E पायलट का ईरान से हाई-रिस्क रेस्क्यू, ट्रंप ने किया कंफर्म, फोर्सेज ने जवान को बचाया

5 April 2026 - 1:19 PM
Photo of ईरान ने ठुकराया डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, बोला- यह बेवकूफी भरा कदम, “नरक के दरवाजे…”

ईरान ने ठुकराया डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, बोला- यह बेवकूफी भरा कदम, “नरक के दरवाजे…”

5 April 2026 - 7:44 AM
Photo of इजराइल ने ईरान पर किया हमला, महशहर पेट्रोकेमिकल जोन और परमाणु प्लांट के पास धुआं-धाड़

इजराइल ने ईरान पर किया हमला, महशहर पेट्रोकेमिकल जोन और परमाणु प्लांट के पास धुआं-धाड़

4 April 2026 - 3:59 PM
Photo of कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, दबोचा गया एक आरोपी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, दबोचा गया एक आरोपी

4 April 2026 - 10:53 AM
Photo of अमेरिका को ईरान से मिला बड़ा झटका, एक ही दिन में दो लड़ाकू विमान गिरे, एक पायलट लापता

अमेरिका को ईरान से मिला बड़ा झटका, एक ही दिन में दो लड़ाकू विमान गिरे, एक पायलट लापता

4 April 2026 - 10:30 AM
Photo of भारत का इकलौता सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय टूर, पैदल ही जा सकते हैं विदेश

भारत का इकलौता सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय टूर, पैदल ही जा सकते हैं विदेश

3 April 2026 - 6:56 PM
Back to top button