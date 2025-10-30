Bihar

अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर तंज

Ajay Yadav30 October 2025 - 11:26 AM
2 minutes read
Bihar Election 2025 :
अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर तंज

फटाफट पढ़ें

  • ओवैसी बोले, मुसलमान भी बने CM
  • किशनगंज में तेजस्वी पर निशाना
  • सीमांचल की अनदेखी पर सवाल
  • जदयू-राजद पर ठगने का आरोप
  • जनता से बदलाव की अपील

Bihar Election 2025 : बिहार में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है. इसी बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है, तो मुसलमान का बेटे भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है. किशनगंज में चुनावी सभा के दौरान ओवैसी ने कहा, “तेजस्वी यादव के साथ बैठे VIP पार्टी के मुकेश साहनी ने ऐलान किया कि मल्लाह समाज तेजस्वी के साथ है. मल्लाह समुदाय बिहार की आबादी का लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा है.”

मुसलमान का बेटा भी बन सकता है मुख्यमंत्री

ओवसी ने कहा, “उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी को सत्ता मिली तो वे उपमुख्यमंत्री बनेंगे. अगर मल्लाह समुदा का बेटा उप-मुख्यमंत्री बन सकता है, तो बिहार के 17% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग क्या वे सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं. मुसलमान का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है. हमें अपने हक और मकसद को पाने से कोई नहीं रोक सकता.

सीमांचल की अनदेखी क्यों,

टेढ़ागाछ स्टेडियम में बुधवार को आययोजित जनसभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब तक सभी सरकारों ने सीमांचल की अनदेखी की है. उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू और राजद दोनों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है. ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब महज तीन फीसदी आबादी वाले समुदाय के नेता को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो फिर प्रदेश की 20 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिम समुदाय को यह हक क्यों नहीं मिला?

35 साल बाद भी सीमांचल पिछड़ा

ओवैसी ने कहा कि बिहार में 15 साल राजद और 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रहने के बावजूद सीमांचल आज तक पिछड़ा है. ओवैसी ने सीमांचल की समस्याओं बाढ़, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और उच्च शिक्षा के अभाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि पटना और आसपास के जिलों में बड़े कॉलेज, स्टेडियम और सड़कें बनीं, लेकिन सीमांचल अब भी उपेक्षित है. ओवैसी ने लोगों से अपील की कि इस बार सीमांचल के लोग अपने हक और विकास के लिए खुद फैसला करें और उन दलों को सबक सिखाएं जिन्होंने वर्षों से केवल वादे किए हैं, काम नहीं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 October 2025 - 11:26 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, कहा – “वोट के लिए वो स्टेज पर डांस भी कर लेंगे”

राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, कहा – “वोट के लिए वो स्टेज पर डांस भी कर लेंगे”

29 October 2025 - 5:38 PM
Photo of अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

29 October 2025 - 2:47 PM
Photo of महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, सरकारी नौकरी, 5 डिसमिल जमीन देने से लेकर किए गए कई बड़े वादे

महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, सरकारी नौकरी, 5 डिसमिल जमीन देने से लेकर किए गए कई बड़े वादे

28 October 2025 - 7:17 PM
Photo of चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर की वोटर आईडी बना सियासी मुद्दा, पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई

चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर की वोटर आईडी बना सियासी मुद्दा, पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई

28 October 2025 - 1:50 PM
Photo of छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

27 October 2025 - 2:32 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले जेडीयू की सख्ती, दो दिन में 16 बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता

बिहार चुनाव से पहले जेडीयू की सख्ती, दो दिन में 16 बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता

27 October 2025 - 9:54 AM
Photo of बिहार में बीयर के साथ पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार, SSB ने कार जब्त की

बिहार में बीयर के साथ पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार, SSB ने कार जब्त की

26 October 2025 - 2:39 PM
Photo of खेसारी लाल यादव ने छपरा में रवि किशन पर किया पलटवार, कहा- ‘नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की’

खेसारी लाल यादव ने छपरा में रवि किशन पर किया पलटवार, कहा- ‘नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की’

26 October 2025 - 10:51 AM
Photo of प्रशांत किशोर का विपक्ष पर हमला, राजद के साथ एनडीए सरकार को भी लिया लपेटे में

प्रशांत किशोर का विपक्ष पर हमला, राजद के साथ एनडीए सरकार को भी लिया लपेटे में

24 October 2025 - 5:44 PM
Photo of CM और डिप्टी CM की घोषणा पर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा-‘मुसलमान इनके लिए…’

CM और डिप्टी CM की घोषणा पर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा-‘मुसलमान इनके लिए…’

24 October 2025 - 11:27 AM
Back to top button