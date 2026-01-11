Husband Sets Wife On Fire : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलखूंटा में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एक पति ने अपनी पत्नी ममता और उसकी बुआ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इस दर्दनाक घटना में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर दोनों की न्यायालय में पेशी थी. पेशी से लौटने के बाद ममता अपनी बुआ के साथ नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलखूंटा चली गई थीं.

बुआ को बचाने आईं तो उन पर भी फेंका पेट्रोल

वही, आरोपी पति राजूनाथ वहां पहुंचा और विवाद के समय पहले अपनी पत्नी ममता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जब ममता की बुआ उसे बचाने आईं, तो आरोपी ने उन पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल आग बुझाने की कोशिश कि और दोनों घायलों को बचाया. परिजन दोनों महिलाओं को तुरंत मन्दसौर जिला अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है.

ये भी पढ़ें – जामा मस्जिद क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट का सख्त आदेश, MCD ने शुरू की तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप