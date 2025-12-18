Bihar

रोहतास में भीषण सड़क हादसा : दो बाइक की टक्कर में चार युवकों की मौत

Rohtas Road Accident :
रोहतास में भीषण सड़क हादसा: दो बाइक की टक्कर में चार युवकों की मौत

Rohtas Road Accident : बिहार के रोहतास जिले से बुधवार की शाम एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. आयरकोठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौना मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना तेज था कि टक्कर के बाद एक बाइक में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

वहीं, मृतकों की पहचान स्थानीय युवकों के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातम छा गया. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक विशाल तिवारी अपने दोस्त बंटी कुमार के साथ बाइक से नासरीगंज में आयोजित एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार दूसरी बाइक से उनकी आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों युवक उछलकर सड़क पर अलग-अलग दिशा में जा गिरे. स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया.

एक बाइक धू-धू कर जलकर राख

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. इसी बीच, एक बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वह धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही समय में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था.

ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी

हादसे की तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत आयरकोठा थाना पुलिस को सूचना दी. हादसे कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की. पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है. पोस्टमार्टम और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

बता दें कि बुधवार को रोहतास जिले में सड़क हादसों में एक महिला समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई. वहीं, स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि नो एंट्री में भारी वाहन, अवैध बालू ढुलाई, ट्रैफिक संकेतों की कमी और लापरवाही की वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं.

