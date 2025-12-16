Uttar Pradesh

बस्ती में भीषण सड़क हादसा : तीर्थयात्रियों की बस और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल

Ajay Yadav16 December 2025 - 11:28 AM
2 minutes read
Basti Bus Accident :
बस्ती में भीषण सड़क हादसा : तीर्थयात्रियों की बस और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल

Basti Bus Accident : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मंगलवार सुबह नेशनल हाइवे-28 मंगलवार एक भीषण सड़क हादसा हुआ. तीर्थ यात्रियों से भरी बस की सामने से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

खबर के अनुसार यह हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र में बस्ती बरगदवा रोड पर हरदिया चौराहे के पास हुआ. यहां तीर्थयात्रियों से भरी बस की एक ट्रक से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि बस संत कबीर नगर से अजमेर जा रही थी, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया.

ट्रक चालक समेत चार की मौत

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही डीएम, एसपी और डीआईजी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया. इस हादसे में ट्रक चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन तीर्थयात्री शामिल हैं. टक्कर के बाद शव वाहनों में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

दो की हालत गंभीर

पुलिस और प्रशासन की टीम ने हादसे में घायल 11 घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया है. जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही हैं. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है. अन्य घायलों की स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. वहीं, पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका.

आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त

वहीं, पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि ये भीषण सड़क हादसा सुबह के समय हुआ, जब संत कबीर नगर जिले के बेलहर कला से तीर्थयात्रियों को लेकर अजमेर शरीफ जा रही बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस और ट्रक दोनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

ये भी पढ़ें- बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 December 2025 - 11:28 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of रामगोपाल यादव ने विकसित भारत रोजगार विधेयक का विरोध किया, विपक्ष ने मनरेगा नाम बदलने पर सवाल उठाए

रामगोपाल यादव ने विकसित भारत रोजगार विधेयक का विरोध किया, विपक्ष ने मनरेगा नाम बदलने पर सवाल उठाए

16 December 2025 - 12:14 PM
Photo of UP में ठंड और घना कोहरा, विजिबिलिटी घटने से सड़क-रेल-हवाई यातायात प्रभावित

UP में ठंड और घना कोहरा, विजिबिलिटी घटने से सड़क-रेल-हवाई यातायात प्रभावित

16 December 2025 - 8:29 AM
Photo of ग्रेटर नोएडा : ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में 14 गाड़ियां आपस में टकराईं, 4 घायल

ग्रेटर नोएडा : ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में 14 गाड़ियां आपस में टकराईं, 4 घायल

15 December 2025 - 2:07 PM
Photo of आगरा में घना कोहरा, ताजमहल देखना पड़ा मुश्किल, पर्यटक मायूस

आगरा में घना कोहरा, ताजमहल देखना पड़ा मुश्किल, पर्यटक मायूस

15 December 2025 - 12:56 PM
Photo of अखिलेश यादव ने सीएम योगी के SIR बयान पर कसा तंज, कहा- ‘बीजेपी मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..’

अखिलेश यादव ने सीएम योगी के SIR बयान पर कसा तंज, कहा- ‘बीजेपी मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..’

15 December 2025 - 11:25 AM
Photo of पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

14 December 2025 - 3:34 PM
Photo of यूपी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एफएसडीए ने दो फर्मों के लाइसेंस रद्द किए

यूपी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एफएसडीए ने दो फर्मों के लाइसेंस रद्द किए

14 December 2025 - 2:15 PM
Photo of नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

14 December 2025 - 11:47 AM
Photo of Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

13 December 2025 - 5:50 PM
Photo of पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, CM योगी बने प्रस्तावक

पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, CM योगी बने प्रस्तावक

13 December 2025 - 3:36 PM
Back to top button