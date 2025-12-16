Basti Bus Accident : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मंगलवार सुबह नेशनल हाइवे-28 मंगलवार एक भीषण सड़क हादसा हुआ. तीर्थ यात्रियों से भरी बस की सामने से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

खबर के अनुसार यह हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र में बस्ती बरगदवा रोड पर हरदिया चौराहे के पास हुआ. यहां तीर्थयात्रियों से भरी बस की एक ट्रक से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि बस संत कबीर नगर से अजमेर जा रही थी, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया.

ट्रक चालक समेत चार की मौत

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही डीएम, एसपी और डीआईजी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया. इस हादसे में ट्रक चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन तीर्थयात्री शामिल हैं. टक्कर के बाद शव वाहनों में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

दो की हालत गंभीर

पुलिस और प्रशासन की टीम ने हादसे में घायल 11 घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया है. जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही हैं. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है. अन्य घायलों की स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. वहीं, पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका.

आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त

वहीं, पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि ये भीषण सड़क हादसा सुबह के समय हुआ, जब संत कबीर नगर जिले के बेलहर कला से तीर्थयात्रियों को लेकर अजमेर शरीफ जा रही बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस और ट्रक दोनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

