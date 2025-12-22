Haryana

हरियाणा में स्वास्थ्य क्रांति! CM नायब सिंह सैनी ने बढ़ाए डॉक्टर और अस्पतालों के बेड, जानिए पूरा अपडेट

Haryana News :
फटाफट पढ़ें :

  • 2014 से पहले 700 MBBS डॉक्टर थे
  • अब हर साल 2500 MBBS डॉक्टर मिलते हैं
  • स्पेशलिस्ट 4 से बढ़कर अब 200 हुए
  • अस्पतालों के बेड बढ़ाकर अपग्रेड किए
  • हर अस्पताल में स्वच्छता पर ध्यान

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि 2014 से पहले हर साल केवल 700 MBBS और 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही मिलते थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है. वर्तमान में सरकार हर साल लगभग 2500 MBBS और करीब 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध करा रही है.

हर अस्पताल में स्वच्छता पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था. उनकी सरकार ने अस्पतालों के बेड बढ़ाकर 30 बेड वाले अस्पताल को 50, 50 बेड को 100, 100 बेड को 200 और 200 बेड को 400 तक अपग्रेड किया है.

साथ ही, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और आधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल बनाने की प्रक्रिया जारी है. इन अस्पतालों में इलाज के साथ-साथ स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

