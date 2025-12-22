फटाफट पढ़ें :

2014 से पहले 700 MBBS डॉक्टर थे

अब हर साल 2500 MBBS डॉक्टर मिलते हैं

स्पेशलिस्ट 4 से बढ़कर अब 200 हुए

अस्पतालों के बेड बढ़ाकर अपग्रेड किए

हर अस्पताल में स्वच्छता पर ध्यान

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि 2014 से पहले हर साल केवल 700 MBBS और 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही मिलते थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है. वर्तमान में सरकार हर साल लगभग 2500 MBBS और करीब 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध करा रही है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था. उनकी सरकार ने अस्पतालों के बेड बढ़ाकर 30 बेड वाले अस्पताल को 50, 50 बेड को 100, 100 बेड को 200 और 200 बेड को 400 तक अपग्रेड किया है.

साथ ही, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और आधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल बनाने की प्रक्रिया जारी है. इन अस्पतालों में इलाज के साथ-साथ स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

