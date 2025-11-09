Punjabराज्य

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 14, 17 और 20 नवंबर को शेष ज़िलों में होंगे लाइट एंड साउंड शो

Shanti Kumari9 November 2025 - 8:40 PM
2 minutes read
GuruTeg Bahadur 350 Martyrdom Day

Chandigarh : पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित विभिन्न आयोजनों के अंतर्गत, अगले चरण के लाइट एंड साउंड शो 11 नवंबर को अमृतसर, फिरोज़पुर, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) और संगरूर में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 14, 17 और 20 नवंबर को भी राज्य के अन्य ज़िलों में ये शो होंगे।

उपस्थित होने वाले गणमान्य

उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को अमृतसर के मेला ग्राउंड, रणजीत एवेन्यू में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा, जिसमें लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. उपस्थित रहेंगे। फिरोज़पुर के कैंटोनमेंट स्टेडियम में समाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर भाग लेंगी। साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) के सरस मेला ग्राउंड में शिक्षा, सूचना और लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस तथा सांसद मालविंदर सिंह कंग शामिल होंगे।

संगरूर के रणबीर कॉलेज में वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोज़गार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा, जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर शामिल होंगे।

14 नवंबर को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में होने वाले लाइट एंड साउंड शो में तरुनप्रीत सिंह सौंद, बिजली, उद्योग और वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा तथा आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां शामिल होंगे।

कपूरथला के गुरु नानक स्टेडियम में रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत भाग लेंगे, जबकि श्री मुक्तसर साहिब के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां उपस्थित रहेंगे। बरनाला के बाबा काला मेहर स्टेडियम में एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर शामिल होंगे।

17 नवंबर को तरणतारन के पुलिस स्टेडियम में आयोजित शो में जेल एवं परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर उपस्थित रहेंगे। मोगा की नई अनाज मंडी में पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां शामिल होंगे। शहीद भगत सिंह नगर के आई.टी.आई. ग्राउंड में हरपाल सिंह चीमा और सांसद मालविंदर सिंह कंग, जबकि बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में गुरमीत सिंह खुड्डियां और गुरमीत सिंह मीत हेयर शामिल होंगे।

20 नवंबर को मालेरकोटला के सरकारी कॉलेज में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और हरदीप सिंह मुंडियां उपस्थित रहेंगे। श्री आनंदपुर साहिब के चरण गंगा स्टेडियम में हरजोत सिंह बैंस और मालविंदर सिंह कंग, जबकि मानसा के नेहरू मेमोरियल कॉलेज में हरपाल सिंह चीमा और बरिंदर कुमार गोयल भाग लेंगे।

लाइट एंड साउंड शो उद्देश्य

मंत्री सौंद ने कहा कि इन लाइट एंड साउंड शो का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी के संपूर्ण जीवन, उनके दर्शन और धर्म रक्षा हेतु दी गई महान शहादत को जन-जन तक पहुँचाना है, ताकि नई पीढ़ी इस महान इतिहास से परिचित हो सके।

सरकार के प्रयास की सराहना

उन्होंने बताया कि इससे पहले 8 जिलों जालंधर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, पठानकोट, गुरदासपुर, फरीदकोट, फाज़िल्का और होशियारपुर में आयोजित लाइट एंड साउंड शो के दौरान प्रस्तुत किए गए ऐतिहासिक प्रसंगों ने संगतों को भावविभोर कर दिया, और सभी ने सरकार के इस प्रयास की भरपूर सराहना की।

यह भी पढ़ें‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 253वें दिन 700 ग्राम हेरोइन, 58,000 रूपये ड्रग मनी सहित 106 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari9 November 2025 - 8:40 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 253वें दिन 700 ग्राम हेरोइन, 58,000 रूपये ड्रग मनी सहित 106 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 253वें दिन 700 ग्राम हेरोइन, 58,000 रूपये ड्रग मनी सहित 106 नशा तस्कर गिरफ्तार

9 November 2025 - 8:07 PM
Photo of तरनतारन उपचुनाव: केंद्रीय बलों की 12 कंपनियों की तैनाती, 222 मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा

तरनतारन उपचुनाव: केंद्रीय बलों की 12 कंपनियों की तैनाती, 222 मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा

9 November 2025 - 7:18 PM
Photo of लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया गुरु साहिब की महान शहादत और दर्शन, मंत्रमुग्ध हुई जनता

लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया गुरु साहिब की महान शहादत और दर्शन, मंत्रमुग्ध हुई जनता

9 November 2025 - 4:49 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस और दीपक बाली ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को  350वें शहीदी दिवस समागम में आमंत्रित किया

हरजोत सिंह बैंस और दीपक बाली ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को  350वें शहीदी दिवस समागम में आमंत्रित किया

9 November 2025 - 3:30 PM
Photo of मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली गोलियां चोरी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली गोलियां चोरी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

9 November 2025 - 2:58 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में तीन दिन तक होंगे धार्मिक समागम – जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह

पंजाब सरकार द्वारा गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में तीन दिन तक होंगे धार्मिक समागम – जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह

9 November 2025 - 2:10 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 252वें दिन 841 ग्राम हेरोइन समेत 71 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 252वें दिन 841 ग्राम हेरोइन समेत 71 नशा तस्कर गिरफ्तार

9 November 2025 - 1:26 PM
Photo of पंजाब में धान की आमद 144 लाख टन पार, किसानों के खातों में 32,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर

पंजाब में धान की आमद 144 लाख टन पार, किसानों के खातों में 32,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर

9 November 2025 - 1:22 PM
Photo of इटली निवासी मलकीत सिंह की हत्या में शामिल दो केएलएफ गुर्गे अमृतसर से गिरफ्तार, पांच हथियार बरामद

इटली निवासी मलकीत सिंह की हत्या में शामिल दो केएलएफ गुर्गे अमृतसर से गिरफ्तार, पांच हथियार बरामद

9 November 2025 - 12:35 PM
Photo of पंजाब सरकार ने जारी किए 3624 करोड़ रुपए, 34.78 लाख लाभार्थियों तक पहुँची सामाजिक सुरक्षा सहायता

पंजाब सरकार ने जारी किए 3624 करोड़ रुपए, 34.78 लाख लाभार्थियों तक पहुँची सामाजिक सुरक्षा सहायता

9 November 2025 - 12:18 PM
Back to top button