Gujarat

गुजरात ACB इन एक्शन मोड, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 30 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Karan Panchal15 December 2025 - 7:41 PM
1 minute read
Gujarat Bribe Case
गुजरात ACB इन एक्शन मोड, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 30 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Gujarat Bribe Case : गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईडी क्राइम के इंस्पेक्टर पेथा पटेल और कांस्टेबल विपुल देसाई को 30 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गांधीनगर के सरगासन इलाके में की गई, जहां दोनों आरोपी रिश्वत की रकम ले रहे थे।

कार्रवाई न करने के बदले मांगी रकम

जानकारी के अनुसार, मामला कॉल सेंटर से जुड़ी एक शिकायत से शुरू हुआ। आरोपी ने शिकायत की थी कि सीआईडी क्राइम के ये अधिकारी उसे केस में कोई कानूनी कार्रवाई न करने के बदले 30 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। आरोपी ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए सीधे गुजरात एसीबी को इसकी जानकारी दी।

एसीबी ने बनाई ट्रैप की योजना

एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद तुरंत ट्रैप की योजना बनाई। इंस्पेक्टर डीएन पटेल को ट्रैपिंग अधिकारी नियुक्त किया गया। योजना के अनुसार, रिश्वत देने और लेने की मुलाकात गांधीनगर के स्वागत सिटी मॉल के पास हरि ग्रुप साइट के नजदीक सड़क पर तय की गई।

रंगे हाथ किए गिरफ्तार

जैसे ही आरोपी ने 30 लाख रुपये कांस्टेबल को सौंपे, एसीबी की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और उसके बाद इंस्पेक्टर को भी हिरासत में लिया।

दोनों आरोपियों की संपत्तियों की जांच होगी

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही उनके नाम पर मौजूद संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। यह कार्रवाई गुजरात पुलिस में हड़कंप मचा देने वाली है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।

ये भी पढ़ें- बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal15 December 2025 - 7:41 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गुजरात में दोस्त ने दोस्त की हत्या, शव के टुकड़े कर बोरवेल में फेंका

गुजरात में दोस्त ने दोस्त की हत्या, शव के टुकड़े कर बोरवेल में फेंका

10 December 2025 - 3:23 PM
Photo of राजकोट में केजरीवाल का दावा : गुजरात में बदलाव तय, अगला मेयर ‘आप’ का होगा

राजकोट में केजरीवाल का दावा : गुजरात में बदलाव तय, अगला मेयर ‘आप’ का होगा

9 December 2025 - 8:02 AM
Photo of भाजपा सरकार के दमन से त्रस्त पूरा गुजरात कह रहा, ‘भाजपा गुजरात छोड़ो’- केजरीवाल

भाजपा सरकार के दमन से त्रस्त पूरा गुजरात कह रहा, ‘भाजपा गुजरात छोड़ो’- केजरीवाल

8 December 2025 - 6:16 PM
Photo of गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, राजकोट में पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात

गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, राजकोट में पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात

7 December 2025 - 5:23 PM
Photo of गुजरात में AAP की बढ़ती ताकत से घबराए बीजेपी-कांग्रेस, BJP की नाकामियों पर सवाल पूछने पर इटालिया पर कांग्रेसी ने फेंका जूता

गुजरात में AAP की बढ़ती ताकत से घबराए बीजेपी-कांग्रेस, BJP की नाकामियों पर सवाल पूछने पर इटालिया पर कांग्रेसी ने फेंका जूता

6 December 2025 - 9:10 AM
Photo of लाजपोर जेल में नारायण साईं की कोठरी से मोबाइल और सिम बरामद, जेल सुरक्षा पर उठे सवाल

लाजपोर जेल में नारायण साईं की कोठरी से मोबाइल और सिम बरामद, जेल सुरक्षा पर उठे सवाल

29 November 2025 - 12:13 PM
Photo of किसानों पर अत्याचार भाजपा के ताबूत में आख़िरी कील साबित होंगे: गुजरात में गरजे पंजाब सीएम मान

किसानों पर अत्याचार भाजपा के ताबूत में आख़िरी कील साबित होंगे: गुजरात में गरजे पंजाब सीएम मान

1 November 2025 - 2:43 PM
Photo of गुजरात में किसान दमन के खिलाफ महापंचायत में बोले केजरीवाल- भाजपा अत्याचारी सरकार, इस बार इसे जाना होगा

गुजरात में किसान दमन के खिलाफ महापंचायत में बोले केजरीवाल- भाजपा अत्याचारी सरकार, इस बार इसे जाना होगा

1 November 2025 - 8:57 AM
Photo of देशभर में मनाई जा रही सरदार पटेल की 150वीं जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

देशभर में मनाई जा रही सरदार पटेल की 150वीं जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

31 October 2025 - 9:57 AM
Photo of गुजरात के राजनैतिक धरातल पर बड़ा बदलाव, हजारों बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल

गुजरात के राजनैतिक धरातल पर बड़ा बदलाव, हजारों बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल

29 October 2025 - 11:19 AM
Back to top button