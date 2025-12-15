Gujarat Bribe Case : गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईडी क्राइम के इंस्पेक्टर पेथा पटेल और कांस्टेबल विपुल देसाई को 30 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गांधीनगर के सरगासन इलाके में की गई, जहां दोनों आरोपी रिश्वत की रकम ले रहे थे।

कार्रवाई न करने के बदले मांगी रकम

जानकारी के अनुसार, मामला कॉल सेंटर से जुड़ी एक शिकायत से शुरू हुआ। आरोपी ने शिकायत की थी कि सीआईडी क्राइम के ये अधिकारी उसे केस में कोई कानूनी कार्रवाई न करने के बदले 30 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। आरोपी ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए सीधे गुजरात एसीबी को इसकी जानकारी दी।

एसीबी ने बनाई ट्रैप की योजना

एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद तुरंत ट्रैप की योजना बनाई। इंस्पेक्टर डीएन पटेल को ट्रैपिंग अधिकारी नियुक्त किया गया। योजना के अनुसार, रिश्वत देने और लेने की मुलाकात गांधीनगर के स्वागत सिटी मॉल के पास हरि ग्रुप साइट के नजदीक सड़क पर तय की गई।

रंगे हाथ किए गिरफ्तार

जैसे ही आरोपी ने 30 लाख रुपये कांस्टेबल को सौंपे, एसीबी की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और उसके बाद इंस्पेक्टर को भी हिरासत में लिया।

दोनों आरोपियों की संपत्तियों की जांच होगी

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही उनके नाम पर मौजूद संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। यह कार्रवाई गुजरात पुलिस में हड़कंप मचा देने वाली है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।

