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सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदारी से पहले जानें आज के रेट

Ajay Yadav19 June 2026 - 1:58 PM
2 minutes read
Gold Price Drop :
सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदारी से पहले जानें आज के रेट

Gold Price Drop : अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं या अपने निवेश को लेकर नजर बनाए हुए हैं, तो आज का दिन आपके लिए अहम हो सकता है. 19 जून 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम होने के कारण कीमती धातुओं की मांग में कमी आई और इसका असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला.

शुक्रवार सुबह देश के कई बड़े शहरों में सोने के भाव में नरमी रही. MCX पर अगस्त वायदा सोने में 1.37 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली. बाजार में आई इस कमी के बाद शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले लोगों और निवेशकों की नजर अब कीमतों के अगले रुख पर है.

देशभर में सोने के भाव में नरमी

राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 14,965 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 13,719 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,212 रुपये प्रति ग्राम पर रहा. वहीं मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 14,950 रुपये, 22 कैरेट 13,704 रुपये और 18 कैरेट 11,212 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया. चेन्नई में कीमतें सबसे ज्यादा रहीं, जहां 24 कैरेट सोना 15,217 रुपये, 22 कैरेट 13,949 रुपये और 18 कैरेट 11,659 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया.

6,862 रुपये नीचे आया जुलाई वायदा

चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली. जुलाई वायदा चांदी 2.73 प्रतिशत यानी 6,862 रुपये नीचे आकर 2,44,945 रुपये के स्तर पर पहुंच गई. कारोबार के दौरान चांदी ने 2,48,000 रुपये का ऊपरी स्तर और 2,44,647 रुपये का निचला स्तर छुआ.

वैश्विक हालात का दिखा असर

सोने की कीमत सुबह 1,51,797 रुपये के स्तर पर रही, जो पिछले बंद भाव से 2,082 रुपये कम थी. दिन का उच्चतम स्तर 1,52,831 रुपये दर्ज किया गया. वहीं चांदी भी अपने ऊंचे स्तर से फिसलकर 2,44,945 रुपये पर आ गई.

बाजार जानकारों के मुताबिक, वैश्विक हालात में सुधार आने से सुरक्षित निवेश की मांग घटी है, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है. ऐसे में खरीदारों को ताजा भाव पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

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Ajay Yadav19 June 2026 - 1:58 PM
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