फटाफट पढ़ें

बेगूसराय में ट्रेन हादसे में चार लोगों की मौत

काली पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के लोग

उमेशनगर स्टेशन के पास ट्रैक पर हादसा हुआ

हादसे के बाद भीड़ जुटी, माहौल गमगीन बना

अमरपाली ट्रेन की चपेट में आए, जांच जारी

Train Accident : बिहार के बेगूसराय में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में एक महिला, एक पुरुष और दो लड़कियां शामिल हैं. यह हादसा तब हुआ जब एक ही परिवार के सभी लोग काली पूजा के मेले से लौट रहे थे. घटना बरौनी कटिहार रेल खंड के साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के उमेशनगर स्टेशन के पास एक ढाला के समीप घटी.

इलाके में गहरा शोक व्याप्त

इस हादसे के बाद इलाके में गहरा शोक छा गया है. मरने वालो में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहूआ गावं के किशुन महतो के लगभग चालीस वर्षीय पुत्र धर्मदेव महतो, मदन महतो की पत्नी, मदन महतो की तेरह वर्षीय पुत्री रौशनी कुमारी, रौशनी कुमारी की माँ और धर्मदेव महतो की चार वर्षीय भगनी बताया जा रहा है. बताया जा रहा है की ये सभी एक ही परिवार के हैं जो रघुनाथपुर गावं से काली पुजा का मेला देखकर वापस अपने घर रहूआ गावं जा रहे थे तभी यह हादसा ट्रेन की चपेट में आने से हुआ है.

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और परिवार के सदस्यों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया. सैकड़ों लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हुए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. की चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया है. इस घटना के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए. इसके बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

अमरपाली ट्रेन से चार की मौत

यह हादसा देर रात 1 से 1.30 बजे के बीच हुआ. चारों लोग पैदल घर लौट रहे थे, इसी दौरान जब वे बहुआ गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करने लगे तभी अप और डाउन दोनों लाइन पर एक साथ ट्रेन आ गई. ये लोग कहीं भाग नहीं पाए, जिससे बरौनी की ओर से आ रही अमरपाली ट्रेन की चपेट में आने से चारों की मौके पर ही मौत हो गई.

इस हादसे पर बरौनी रेल डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिल गई है. शवों का पोस्टमार्टम के लिए रात में ही सदर अस्पताल भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि हादसे के कारण और किसकी चूक थी, इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

