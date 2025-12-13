फटाफट पढ़ें:

दिल्ली-उत्तर प्रदेश में कोहरे से हादसा

ग्रेटर नोएडा में दर्जन वाहन टकराए

दादरी में ग्रामीणों ने घायल बचाए

अमरोहा हाईवे-9 पर एक की मौत

पुलिस ने जाम हटाया और राहत की

Road Accident : दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोहरे का असर दिखने लगा है. ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है. जिसमें दर्जनभर से अधिक वाहन आपस में टकरा गए. इस हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए. हादसे के चलते लंबा जाम लग गया. जिसे पुलिस ने टोल मैनेजमेंट की क्रेन की मदद से हटाने का प्रयास किया.

पुलिस ने जाम हटाया और राहत की

दादरी थाना क्षेत्र के चक्रसैनपुर के पास हुए हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और घायल यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. इसी तरह, अमरोहा के नेशनल हाईवे पर भी कोहरे का असर दिखाई दिया. जहां आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में भिड़ गईं. यह दुर्घटना गजरौला कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे-9, शाहबाजपुर डोर गांव के पास हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस वजह से नेशनल हाईवे-9 पर जाम लग गया. पुलिस ने बताया कि घने कोहरा के कारण यह हादसा हुआ और मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप