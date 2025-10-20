Bihar

तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज, नामांकन के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

  • तेज प्रताप पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला
  • उनके काफिले की गाड़ी पर पुलिस बत्ती थी
  • जांच में पता चला कि गाड़ी निजी थी
  • मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज
  • गाड़ी जब्त कर उल्लंघन गंभीर माना गया

Bihar News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. तेज प्रताप पर बिहार के वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

चुनाव आचार संहिता का मामला दर्ज

जिला पुलिस के बयान के अनुसार, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तेज प्रताप यादव को 16 अक्टूबर को नामांकन जुलूस के दौरान पुलिस का लोगो और नीली लाल बत्ती लगी एक एसयूवी का उपयोग करते देखा गया. इसके बाद महुआ के क्षेत्रीय अधिकारी ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई. जांच में पाया गया कि वाहन पर लगी पुलिस की पहचान और बत्ती निजी थी. इसलिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया.

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला

जन शक्ति दल के नेता तेज प्रताप यादव 16 अक्टूबर को वैशाली में अपना नामांकन कराने पहुंचे. उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे. नामाकंन के दौरान उनके काफिले में एक वाहन पर नीली बत्ती और पुलिस का लोगो लगा था. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. इसे चुनाव अचार संहिता का उल्लंघन माना गया है.

मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज

डीएसपी राज कुमार शाह ने बताया कि जन शक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव की रैली में पुलिस के लोगो और बत्ती लगी एक गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ था. चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई यह गाड़ी सिद्धनाथ सिंह के बेटे प्रमोद कुमार यादव की निजी गाड़ी निकली. निजी गाड़ी पर पुलिस की बत्ती लगाना एक गंभीर और संज्ञेय अपराध है. भोजपुर जिले में गाड़ी मालिक और ड्राइवर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और गाड़ी जब्त कर ली गई है.

