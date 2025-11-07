Other Statesराज्य

पीसीआई के अध्यक्ष बिजेंद्र गोयल ने किया फेडरेशन गतका कप का उद्घाटन, हरियाणवी लड़कियों ने जीते 8 स्वर्ण पदक

Shanti Kumari7 November 2025 - 7:52 PM
2 minutes read
Federation Gatka Cup 2025
दूसरे फेडरेशन गतका कप 2025 का उद्घाटन बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी में हुआ।

Bengaluru : दूसरे फेडरेशन गतका कप – 2025 का उद्घाटन आज बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में मॉडर्न पाइथियन कल्चरल गेम्स के संस्थापक और पाइथियन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के अध्यक्ष बिजेंद्र गोयल ने किया। उद्घाटन समारोह में नेशनल गतका ऐसोसिएशन आफ़ इंडिया (एनजीएआई) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजीत सिंह ग्रेवाल, पाइथियन गेम्स आयोजन समिति के अध्यक्ष बी.एच. अनिल कुमार, स्नेहा वेंकटमणि सहित ऐसोसिएशन के पदाधिकारी, गतका रेफरी और देश भर के खिलाड़ी शामिल हुए।

पारंपरिक कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन

इससे पहले बिजेंद्र गोयल ने पीसीआई के नेताओं की उपस्थिति में दूसरे राष्ट्रीय पाइथियन सांस्कृतिक खेलों का भी उद्घाटन किया। इस आयोजन में जीवंत पारंपरिक कला प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न राज्यों के एथलीटों द्वारा एक प्रभावशाली मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया जिसने भारत के विविध सांस्कृतिक रूपों और इसकी समृद्ध मार्शल परंपराओं के बीच एकता की भावना को दर्शाया।

अगले वर्ष के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की घोषणा

अपने संबोधन में बिजेंद्र गोयल ने घोषणा की कि अगले वर्ष आयोजित होने वाले तीसरे राष्ट्रीय पाइथियन खेलों में भारत की पारंपरिक कलाओं और खेलों में खेल भावना का और भी बड़ा उत्सव देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगले वर्ष 2026 में रूस में पहले अंतर्राष्ट्रीय पाइथियन सांस्कृतिक खेलों के आयोजन की व्यवस्था की जा रही है।

खेलों और मार्शल आर्ट की विरासत का महत्व

इस अवसर पर बोलते हुए एडवोकेट हरजीत सिंह ग्रेवाल, जो पीसीआई के उपाध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि यह फेडरेशन गतका कप देश के गतका खिलाड़ियों के जुनून, ऊर्जा और प्राचीन मार्शल आर्ट की शाश्वत विरासत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पाइथियन खेलों में अन्य सांस्कृतिक खेलों और कलात्मक प्रतियोगिताओं के साथ-साथ गतका को भी मान्यता मिलना गर्व की बात है।

हरियाणा की लड़कियों ने जीता स्वर्ण पदक

इस वार्षिक चैंपियनशिप के उद्घाटन के दिन युवा गतका योद्धाओं ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान अपनी उत्साही कला का प्रदर्शन करते हुए अद्भुत प्रदर्शन किया। गतका सोटी के कौशल और बेहतर समन्वय की बदौलत हरियाणा की लड़कियों ने गतका-सोटी और फरी-सोटी टीम स्पर्धा में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी जिसने 8 स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया जबकि पंजाब दूसरे स्थान पर रहा और चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह हरियाणा की लड़कियों ने फरी-सोटी टीम स्पर्धा में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा और पंजाब और छत्तीसगढ़ ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया।

उद्घाटन समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय सिख मार्शल आर्ट परिषद के उपाध्यक्ष सुखचैन सिंह कलसानी, गतका एसोसिएशन कर्नाटक की अध्यक्ष आरती दीवान, गतका एसोसिएशन आंध्र प्रदेश के महासचिव एम सुरेंद्र रेड्डी, जगदीश सिंह अमृतसर के अलावा गतका रेफरी जसप्रीत सिंह रोपड़, जशनप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, हरनाम सिंह, हरसिमरन सिंह, शैरी सिंह, नरिंदरपाल सिंह और अमन सिंह छत्तीसगढ़ के साथ-साथ विभिन्न राज्यों से गतका कोच और गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

यह भी पढ़ें बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने की पुलिस पर पथराव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप



Shanti Kumari7 November 2025 - 7:52 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of प्रताप सिंह बाजवा को SC आयोग ने उपचुनाव विवाद में किया तलब

प्रताप सिंह बाजवा को SC आयोग ने उपचुनाव विवाद में किया तलब

7 November 2025 - 8:53 PM
Photo of जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य होशियारपुर से गिरफ्तार, 4 पिस्तौल बरामद

जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य होशियारपुर से गिरफ्तार, 4 पिस्तौल बरामद

7 November 2025 - 8:37 PM
Photo of डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, दिव्यांगों के लिए चल रही योजना ज़मीनी स्तर पर हो लागू

डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, दिव्यांगों के लिए चल रही योजना ज़मीनी स्तर पर हो लागू

7 November 2025 - 8:25 PM
Photo of बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने किया पुलिस पर पथराव

बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने किया पुलिस पर पथराव

7 November 2025 - 6:43 PM
Photo of बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

7 November 2025 - 5:35 PM
Photo of लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने तिरुवनंतपुरम में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में लिया भाग

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने तिरुवनंतपुरम में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में लिया भाग

7 November 2025 - 5:24 PM
Photo of “युद्ध नशों विरुद्ध” के 250वें दिन पंजाब पुलिस का बड़ा वार – 91 तस्कर दबोचे, नशा माफिया में मचा हड़कंप

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 250वें दिन पंजाब पुलिस का बड़ा वार – 91 तस्कर दबोचे, नशा माफिया में मचा हड़कंप

7 November 2025 - 4:53 PM
Photo of नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस पर कल पंजाब के इन जिलों में आयोजित होगा लाइट एंड साउंड शो

नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस पर कल पंजाब के इन जिलों में आयोजित होगा लाइट एंड साउंड शो

7 November 2025 - 4:21 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर पंजाब विधानसभा सत्र: श्रद्धा, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर पंजाब विधानसभा सत्र: श्रद्धा, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम

7 November 2025 - 3:34 PM
Photo of विश्व कप विजेता पंजाबी बेटियों का मोहाली पहुंचने पर पंजाब सरकार ने किया ढोल नगाड़े के साथ शानदार स्वागत

विश्व कप विजेता पंजाबी बेटियों का मोहाली पहुंचने पर पंजाब सरकार ने किया ढोल नगाड़े के साथ शानदार स्वागत

7 November 2025 - 3:16 PM
Back to top button