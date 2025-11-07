Bengaluru : दूसरे फेडरेशन गतका कप – 2025 का उद्घाटन आज बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में मॉडर्न पाइथियन कल्चरल गेम्स के संस्थापक और पाइथियन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के अध्यक्ष बिजेंद्र गोयल ने किया। उद्घाटन समारोह में नेशनल गतका ऐसोसिएशन आफ़ इंडिया (एनजीएआई) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजीत सिंह ग्रेवाल, पाइथियन गेम्स आयोजन समिति के अध्यक्ष बी.एच. अनिल कुमार, स्नेहा वेंकटमणि सहित ऐसोसिएशन के पदाधिकारी, गतका रेफरी और देश भर के खिलाड़ी शामिल हुए।

पारंपरिक कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन

इससे पहले बिजेंद्र गोयल ने पीसीआई के नेताओं की उपस्थिति में दूसरे राष्ट्रीय पाइथियन सांस्कृतिक खेलों का भी उद्घाटन किया। इस आयोजन में जीवंत पारंपरिक कला प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न राज्यों के एथलीटों द्वारा एक प्रभावशाली मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया जिसने भारत के विविध सांस्कृतिक रूपों और इसकी समृद्ध मार्शल परंपराओं के बीच एकता की भावना को दर्शाया।

अगले वर्ष के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की घोषणा

अपने संबोधन में बिजेंद्र गोयल ने घोषणा की कि अगले वर्ष आयोजित होने वाले तीसरे राष्ट्रीय पाइथियन खेलों में भारत की पारंपरिक कलाओं और खेलों में खेल भावना का और भी बड़ा उत्सव देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगले वर्ष 2026 में रूस में पहले अंतर्राष्ट्रीय पाइथियन सांस्कृतिक खेलों के आयोजन की व्यवस्था की जा रही है।

खेलों और मार्शल आर्ट की विरासत का महत्व

इस अवसर पर बोलते हुए एडवोकेट हरजीत सिंह ग्रेवाल, जो पीसीआई के उपाध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि यह फेडरेशन गतका कप देश के गतका खिलाड़ियों के जुनून, ऊर्जा और प्राचीन मार्शल आर्ट की शाश्वत विरासत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पाइथियन खेलों में अन्य सांस्कृतिक खेलों और कलात्मक प्रतियोगिताओं के साथ-साथ गतका को भी मान्यता मिलना गर्व की बात है।

हरियाणा की लड़कियों ने जीता स्वर्ण पदक

इस वार्षिक चैंपियनशिप के उद्घाटन के दिन युवा गतका योद्धाओं ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान अपनी उत्साही कला का प्रदर्शन करते हुए अद्भुत प्रदर्शन किया। गतका सोटी के कौशल और बेहतर समन्वय की बदौलत हरियाणा की लड़कियों ने गतका-सोटी और फरी-सोटी टीम स्पर्धा में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी जिसने 8 स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया जबकि पंजाब दूसरे स्थान पर रहा और चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह हरियाणा की लड़कियों ने फरी-सोटी टीम स्पर्धा में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा और पंजाब और छत्तीसगढ़ ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया।

उद्घाटन समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय सिख मार्शल आर्ट परिषद के उपाध्यक्ष सुखचैन सिंह कलसानी, गतका एसोसिएशन कर्नाटक की अध्यक्ष आरती दीवान, गतका एसोसिएशन आंध्र प्रदेश के महासचिव एम सुरेंद्र रेड्डी, जगदीश सिंह अमृतसर के अलावा गतका रेफरी जसप्रीत सिंह रोपड़, जशनप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, हरनाम सिंह, हरसिमरन सिंह, शैरी सिंह, नरिंदरपाल सिंह और अमन सिंह छत्तीसगढ़ के साथ-साथ विभिन्न राज्यों से गतका कोच और गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

