

फटाफट पढ़ें

गिरिराज सिंह ने फतवा पर मंदिरों से हुंकार की

उन्होंने मुस्लिमों को ‘नमक हराम’ कहा

पीएम की मां के एआई वीडियो पर नाराज हुए

बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को कड़ी फटकार दी

राजद ने बयानों को हार की निराशा कहा

Bihar News : केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदों से फतवा जारी किया तो मंदिरों से हुंकार करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों को ‘नमक हराम’ कहा. इससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की चेतावनी देते हुए विवाद पैदा किया था.

शुक्रवार को बेगूसराय में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने मोदी जी को वोट दिया तो कहते हैं हां, जब कहा कि खुदा की कसम खाइए तो बोले नहीं. जब उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी ने गाली दिया तो बोले नहीं.

उन्होंने मुस्लिमों को नमक हराम कहा

अपने क्षेत्रीय भाषा में गिरिराज सिंह ने लोगों से पूछा कि आप किसी की मदद करते हैं और बेईमान निकलता है, तो उसे ‘नमक हराम’ कहा जाता है. उन्होंने आगे कहा कि अगर मस्जिदों से फतवा जारी करेंगे तो मंदिरों से भी हुंकार निकलेगा.

गिरिराज सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां के साथ बनाए गए एआई वीडियो पर भी आपत्ति जताई और कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस को फ्रॉड और चरित्रहीन बताया जो इस तरह के काम करते हैं. वहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस बार-बार इस तरह के वीडियो डालता है तो यह विनाश काले विपरीत बुद्धी की निशानी है, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का विनाश तय है.

वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इससे पहले भी कहा गया था कि जो वोट नहीं देगा उसे पाकिस्तान भेज देंगे. इन बयानों से कुछ होने वाला नहीं है. यह सब उनकी विधानसभा चुनाव में हार की निराशा का परिणाम है, जो बाहर निकल कर आ रही है.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप