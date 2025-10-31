Bihar

मोकामा में चुनावी हिंसा : गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत, अनंत सिंह पर हत्या का आरोप

Ajay Yadav31 October 2025 - 10:56 AM
2 minutes read
Mokama News :
मोकामा में चुनावी हिंसा: गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत, अनंत सिंह पर हत्या का आरोप

फटाफट पढ़ें

  • मोकामा में चुनावी हिंसा भड़की
  • अनंत सिंह पर हत्या का आरोप
  • दुलारचंद यादव की गोली से मौत
  • झड़प के बाद क्षेत्र में तनाव फैला
  • अनंत सिंह ने आरोपों से किया इनकार

Mokama News : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा हैं. जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्षी के समर्थन में प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया है. गुरुवार को टाल इलाके में हुई इस वारदात के बाद विधानसभा चुनाव में रंजिश का माहौल गर्मा गया है. क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और पुलिस ने गांवों में कैंप किया है.

अनंत सिंह समेत पांच पर हत्या का मामला दर्ज

गुरुवार देर रात मृतक दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने अनंत सिंह, उनके दो भतीजों रणवीर और कर्मवीर समेत पांच लोगों पर हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज की. मृतक के परिजनों का आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों ने पहले गोली मारी और फिर गाड़ी चढ़ाकर दुलारचंद की हत्या कर दी. हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

गाड़ी से मिला दुलारचंद का शव

वही पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि मोकामा के तारतर गांव के पास दो गुटों के बीच झड़प हुई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 2 से 3 गाड़ियां खड़ी मिलीं. जिनके शीशे टूटे हुए थे. इनमें से एक गाड़ी में दुलारचंद यादव का शव पाया गया. बताया गया कि दुलारचंद पूर्व में अपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं और उन पर हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं.

अनंत सिंह ने हत्या के आरोपों से किया इनकार

जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने हत्या के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि घटना से उनका कोई लेना- देना नहीं है. उनके अनुसार, चुनाव प्रचार से लौटते समय वे अपने काफिले से आगे निकल गए थे, तभी पीछे रह गई गाड़ियों पर जन सुराज पार्टी के समर्थकों ने ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया. अनंत सिंह ने इस घटना को राजद नेता सूरजभान सिंह की साजिश बताया है, हालांकि, सूरजभान ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया. अनंत सिंह का कहना है कि झगड़े की शुरुआत दुलारचंद यादव ने की थी.

गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत

बता दें कि दुलारचंद यादव का बाढ़ और मोकामा के टाल क्षेत्र में खासा प्रभाव था. गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे खुशहाल चक के पास प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे. जिनके साथ दुलारचंद यादव भी मौजूद थे. उसी दौरान अनंत सिंह भी अपने समर्थकों के साथ वहां से गुजर रहे थे. इसी बीच दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई. ईंट-पत्थर चलने के बाद गोलीबारी हुई, जिसमें दुलारचंद यादव की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav31 October 2025 - 10:56 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Bihar: मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक की हत्या, विरोध से इलाके में बढ़ा तनाव

Bihar: मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक की हत्या, विरोध से इलाके में बढ़ा तनाव

30 October 2025 - 7:48 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, NDA पर साधा निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, NDA पर साधा निशाना

30 October 2025 - 6:00 PM
Photo of महागठबंधन के बाद अब एनडीए कल जारी करेगा घोषणा पत्र

महागठबंधन के बाद अब एनडीए कल जारी करेगा घोषणा पत्र

30 October 2025 - 4:36 PM
Photo of वैशाली में तेज प्रताप यादव का विरोध, आरजेडी समर्थकों ने लगाए ‘लालू-तेजस्वी जिंदाबाद’ के नारे

वैशाली में तेज प्रताप यादव का विरोध, आरजेडी समर्थकों ने लगाए ‘लालू-तेजस्वी जिंदाबाद’ के नारे

30 October 2025 - 2:51 PM
Photo of अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर तंज

अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर तंज

30 October 2025 - 11:26 AM
Photo of राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, कहा – “वोट के लिए वो स्टेज पर डांस भी कर लेंगे”

राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, कहा – “वोट के लिए वो स्टेज पर डांस भी कर लेंगे”

29 October 2025 - 5:38 PM
Photo of अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

29 October 2025 - 2:47 PM
Photo of महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, सरकारी नौकरी, 5 डिसमिल जमीन देने से लेकर किए गए कई बड़े वादे

महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, सरकारी नौकरी, 5 डिसमिल जमीन देने से लेकर किए गए कई बड़े वादे

28 October 2025 - 7:17 PM
Photo of चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर की वोटर आईडी बना सियासी मुद्दा, पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई

चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर की वोटर आईडी बना सियासी मुद्दा, पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई

28 October 2025 - 1:50 PM
Photo of छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

27 October 2025 - 2:32 PM
Back to top button