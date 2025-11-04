Bihar

चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

Ajay Yadav4 November 2025 - 2:34 PM
Bihar News :
चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज

फटाफट पढ़ें

  • बिहार में ललन सिंह पर केस दर्ज हुआ
  • मोकामा में विवादित बयान का मामला
  • चुनाव आयोग के आदेश पर कार्रवाई
  • संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज
  • पटना डीएम ने रिपोर्ट की पुष्टि

Bihar News : बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जानकारी के अनुसार, ललन सिंह ने मोकामा में एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

विवादित बयान पर ललन सिंह पर एफआईआर

मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह प्राथमिकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज हुई है. आरोप है कि अपने भाषण के दौरान ललन सिंह ने एक नेता को मतदान के दिन घर में बंद रखने की टिप्पणी की थी.

संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज

पटना डींएम के एक्स हैंडल पर इस संबंध में जानकारी साझा की गई है. पोस्ट में बताया गया है कि “जिला प्रशासन, पटना ने वीडियो निगरानी टीम द्वारा प्राप्त फुटेज की जांच की. जांच के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.”

