Punjabराज्य

चुनाव आयोग की बड़ी पहल…मीडिया अधिकारियों को सिखाया जाएगा गुमराह करने वाली खबरों से कैसे निपटें

Amzad Khan13 September 2025 - 2:56 PM
1 minute read
EC Media Workshop 2025
भारत मंडपम में कार्यशाला को संबोधित करते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

EC Media Workshop 2025 : भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालयों के मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में 51 मीडिया नोडल अधिकारी (एमएनओज़) और सोशल मीडिया नोडल अधिकारी (एसएमएनओज़) ने हिस्सा लिया. पंजाब के अतिरिक्त सीईओ हरीश नय्यर द्वारा इस कार्यशाला में भाग लिया गया.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया को सचेत किया

उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश  कुमार, जिनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे, ने प्रतिभागियों को संबोधित किया. इस दौरान इस बात पर ज़ोर दिया गया कि गलत और गुमराह करने वाली जानकारी के बढ़ते खतरों को देखते हुए यह बताना आवश्यक हो जाता है कि भारत में चुनाव संवैधानिक सख्ती से पालन के अनुसार कराए जाते हैं और गुमराह करने वाली जानकारी का तथ्य आधारित जानकारी से टकराव करना चाहिए.

सीईओ कार्यालयों और वोटर सूची पर सत्र

कार्यशाला के दौरान मीडिया और अन्य हितधारकों के साथ समय पर तथ्य आधारित जानकारी के प्रसार के उद्देश्य से सीईओ कार्यालयों के कम्युनिकेशन ईकोसिस्टम को मजबूत करने संबंधी सत्र आयोजित किए गए. कार्यशाला के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया के दृष्टिकोण से वोटर सूचियों की विशेष संशोधन प्रक्रिया पर समर्पित सत्र भी आयोजित किए गए.

गलत जानकारी पर विशेषज्ञ सत्र

इसके साथ ही गलत और गुमराह करने वाली जानकारी से निपटने के लिए विभिन्न साधन, तकनीकें और रणनीतियों पर एक विशेषज्ञ सत्र का भी आयोजन किया गया. इसके पहले 9 अप्रैल, 2025 और 5 जून, 2025 को नई दिल्ली में आई आई आई डी एम में सीईओ कार्यालयों के मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान: 45 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan13 September 2025 - 2:56 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of भयानक बाढ़ के बाद पंजाब सरकार का सशक्त कदम: राहत, पुनर्निर्माण और वित्तीय सहायता पर विशेष ध्यान

भयानक बाढ़ के बाद पंजाब सरकार का सशक्त कदम: राहत, पुनर्निर्माण और वित्तीय सहायता पर विशेष ध्यान

13 September 2025 - 3:51 PM
Photo of भयानक बाढ़ के बाद पंजाब को पुनः पटरी पर लाने के लिए भगवंत मान सरकार ने शुरू किया सशक्त अभियान

भयानक बाढ़ के बाद पंजाब को पुनः पटरी पर लाने के लिए भगवंत मान सरकार ने शुरू किया सशक्त अभियान

13 September 2025 - 3:24 PM
Photo of इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लंबे समय तक सहमति से बने रिश्तों में शादी का वादा नहीं होगा दुष्कर्म का आधार

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लंबे समय तक सहमति से बने रिश्तों में शादी का वादा नहीं होगा दुष्कर्म का आधार

13 September 2025 - 1:24 PM
Photo of पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान: 45 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा

पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान: 45 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा

13 September 2025 - 11:24 AM
Photo of पंजाब सरकार खरीफ सीजन में धान की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार, मंडियों में ठोस इंतजाम

पंजाब सरकार खरीफ सीजन में धान की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार, मंडियों में ठोस इंतजाम

13 September 2025 - 9:53 AM
Photo of PPSC में बड़ा बदलाव: दो नए सदस्य बने आयोग का हिस्सा, जानें कौन हैं ये दिग्गज

PPSC में बड़ा बदलाव: दो नए सदस्य बने आयोग का हिस्सा, जानें कौन हैं ये दिग्गज

13 September 2025 - 9:43 AM
Photo of कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में पंजाब में धान खरीद की तैयारियां तेज, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रबंध

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में पंजाब में धान खरीद की तैयारियां तेज, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रबंध

12 September 2025 - 10:52 PM
Photo of बलजिंदर सिंह ढिल्लो बने पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, किसानों की भलाई का लिया संकल्प

बलजिंदर सिंह ढिल्लो बने पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, किसानों की भलाई का लिया संकल्प

12 September 2025 - 10:05 PM
Photo of ASAP का रणनीतिक कदम: इस बार नहीं लड़ेंगे DUSU चुनाव, 2026 में करेंगे वापसी

ASAP का रणनीतिक कदम: इस बार नहीं लड़ेंगे DUSU चुनाव, 2026 में करेंगे वापसी

12 September 2025 - 9:31 PM
Photo of विकसित भारत 2047: मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने रखे सामाजिक न्याय और शिक्षा सुधार के ठोस सुझाव

विकसित भारत 2047: मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने रखे सामाजिक न्याय और शिक्षा सुधार के ठोस सुझाव

12 September 2025 - 9:04 PM
Back to top button