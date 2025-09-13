EC Media Workshop 2025 : भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालयों के मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में 51 मीडिया नोडल अधिकारी (एमएनओज़) और सोशल मीडिया नोडल अधिकारी (एसएमएनओज़) ने हिस्सा लिया. पंजाब के अतिरिक्त सीईओ हरीश नय्यर द्वारा इस कार्यशाला में भाग लिया गया.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया को सचेत किया

उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे, ने प्रतिभागियों को संबोधित किया. इस दौरान इस बात पर ज़ोर दिया गया कि गलत और गुमराह करने वाली जानकारी के बढ़ते खतरों को देखते हुए यह बताना आवश्यक हो जाता है कि भारत में चुनाव संवैधानिक सख्ती से पालन के अनुसार कराए जाते हैं और गुमराह करने वाली जानकारी का तथ्य आधारित जानकारी से टकराव करना चाहिए.

सीईओ कार्यालयों और वोटर सूची पर सत्र

कार्यशाला के दौरान मीडिया और अन्य हितधारकों के साथ समय पर तथ्य आधारित जानकारी के प्रसार के उद्देश्य से सीईओ कार्यालयों के कम्युनिकेशन ईकोसिस्टम को मजबूत करने संबंधी सत्र आयोजित किए गए. कार्यशाला के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया के दृष्टिकोण से वोटर सूचियों की विशेष संशोधन प्रक्रिया पर समर्पित सत्र भी आयोजित किए गए.

गलत जानकारी पर विशेषज्ञ सत्र

इसके साथ ही गलत और गुमराह करने वाली जानकारी से निपटने के लिए विभिन्न साधन, तकनीकें और रणनीतियों पर एक विशेषज्ञ सत्र का भी आयोजन किया गया. इसके पहले 9 अप्रैल, 2025 और 5 जून, 2025 को नई दिल्ली में आई आई आई डी एम में सीईओ कार्यालयों के मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे.

