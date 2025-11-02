Punjab

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के आठ महीने,1512 किलो हेरोइन सहित 34 हजार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार

Ajay Yadav2 November 2025 - 3:08 PM
2 minutes read
Punjab News :
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के आठ महीने: 1512 किलो हेरोइन सहित 34 हज़ार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें

  • आठ महीने में नशा विरोधी मुहिम तेज
  • पुलिस ने 34 हजार तस्कर पकड़े
  • 1512 किलो हेरोइन बरामद हुई
  • 39 केस दर्ज, 22 ने छोड़ा नशा
  • सीएम मान बोले—नशामुक्त पंजाब

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर नशों के खिलाफ चल रहे निर्णायक अभियान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के आठ महीने पूरे हो गए हैं. इस दौरान कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने 1 मार्च 2025 से अब तक 23,164 एफआईआर दर्ज कर 34,727 नशा तस्करों को 1512 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है.

इस नशा विरोधी मुहिम की शुरुआत से ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों तहत पंजाब पुलिस राज्य के सभी 28 पुलिस ज़िलों में रोजाना एक साथ अभियान चला रही है. उल्लेखनीय है कि पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश दिए हैं. साथ ही पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

4.6 किलो हेरोइन और नकदी बरामद

1512 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी के अलावा पंजाब पुलिस ने अब तक 533 किलो अफीम, 260 क्विंटल भूक्की, 35 किलो चरस, 523 किलो गांजा, 15 किलो आईसीई, 39 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल और 13.45 करोड़ रुपये की ड्रग मनी भी जब्त की है. ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के 245वें दिन पंजाब पुलिस ने 43 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4.6 किलो हेरोइन, 298 नशीली गोलियां और 12,700 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है.

39 केस दर्ज, 22 लोगों ने छोड़ा नशा

इस ऑपरेशन के दौरान 45 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 215 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान 39 एफआईआर दर्ज की गईं. दिनभर चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 228 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की. उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम (ईडीपी) – लागू की है. इसी रणनीति के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने आज 22 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 November 2025 - 3:08 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गुरदासपुर पुलिस ने फिरौती से जुड़ी दो गोलीकांडों का खुलासा, दो आरोपी पिस्तौल सहित गिरफ्तार

गुरदासपुर पुलिस ने फिरौती से जुड़ी दो गोलीकांडों का खुलासा, दो आरोपी पिस्तौल सहित गिरफ्तार

2 November 2025 - 3:37 PM
Photo of लंबित मामलों के निपटारे के लिए गमाडा ने लगाया कैंप, पहले दिन 864 मामलों का निपटारा : कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

लंबित मामलों के निपटारे के लिए गमाडा ने लगाया कैंप, पहले दिन 864 मामलों का निपटारा : कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

2 November 2025 - 3:16 PM
Photo of मुख्यमंत्री के ‘मिशन रोजगार’ के तहत अब तक 56 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री के ‘मिशन रोजगार’ के तहत अब तक 56 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरियां

2 November 2025 - 2:50 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और तरुनप्रीत सौंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और तरुनप्रीत सौंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

2 November 2025 - 2:44 PM
Photo of पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट भंग: शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया

पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट भंग: शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया

1 November 2025 - 7:46 PM
Photo of एसएचओ के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ब्यूरो के हत्थे चढ़ा एक शख्स

एसएचओ के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ब्यूरो के हत्थे चढ़ा एक शख्स

1 November 2025 - 5:23 PM
Photo of अमृतसर में नाबालिग समेत 7 तस्कर गिरफ्तार, 15 पिस्टल जब्त, पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क में थे आरोपी

अमृतसर में नाबालिग समेत 7 तस्कर गिरफ्तार, 15 पिस्टल जब्त, पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क में थे आरोपी

1 November 2025 - 4:36 PM
Photo of डीआईपीआर ने अतिरिक्त निदेशक हरजीत ग्रेवाल और उप निदेशक हरदीप सिंह को दी भावभीनी विदाई

डीआईपीआर ने अतिरिक्त निदेशक हरजीत ग्रेवाल और उप निदेशक हरदीप सिंह को दी भावभीनी विदाई

1 November 2025 - 3:19 PM
Photo of रोहू बनी पंजाब की राज्य मछली, मत्स्य पालन से बढ़ेगा रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

रोहू बनी पंजाब की राज्य मछली, मत्स्य पालन से बढ़ेगा रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

1 November 2025 - 2:33 PM
Photo of जनवरी 2026 से वर्चुअल कोर्ट के ज़रिए होगी पंजाब एस.सी. आयोग की सुनवाई, अंबेडकर भवन व छात्रवृत्ति फंड पर हुई समीक्षा

जनवरी 2026 से वर्चुअल कोर्ट के ज़रिए होगी पंजाब एस.सी. आयोग की सुनवाई, अंबेडकर भवन व छात्रवृत्ति फंड पर हुई समीक्षा

1 November 2025 - 2:14 PM
Back to top button