UP News : उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य एक बार फिर से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भगवान कहकर सम्बोधित किया है. केशव मौर्य ने कहा कि मेरा निवेदन है की वो स्नान कर लें. सरकार की पहल करने के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य नें कहा, ‘इस मामले में सरकार पहल कर रही हैं. अभी मैं शंकराचार्य जी के पास नहीं जा रहा हूं लेकिन मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहें हैं.’

बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर सकते हैं. इस संबंध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने जानकारी देते हुए बताया था कि “डिप्टी सीएम केशव मौर्य रविवार शाम को उनसे मिलने आएंगे.”

जांच का आश्वासन और सीएम पर टिप्पणी

बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहले भी शंकराचार्य के अनशन को लेकर बयान दिया था, उन्होंने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी और साथ ही अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने कहा था कि अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकारियों से कुछ चूक हुई है. इसके साथ ही उन्होंने यह टिप्पणी भी की थी कि केशव प्रसाद मौर्य को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था.

