फटाफट पढ़ें

दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री बने

तेजप्रताप ने मोदी-नीतीश को निशाना बनाया

रामनारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक

पहली बार जनता ने देखी उनकी शपथ

परिचय पत्र वायरल, तेजप्रताप ने हमला बोला

Tej Pratap News : उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए जाने को लेकर सियासत जारी है. इस मामले में लालू यादव के बेटे तेजप्रताप यादव भी सामने आए हैं. उन्होंने एक खास फोटो शेयर कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और उन्हें जादूगर तक कह डाला.

सोमवार की सुबह तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, उन्होंने लिखा कि सासाराम में निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए. तेजप्रताप ने इसे मोदी-नीतीश का जादू करार दिया? उनके इस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया भी खूब आ रही है.

पहली बार जनता ने देखा दीपक का चेहरा

आम तौर पर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद या एमएलसी बनने के बाद ही मंत्री बनता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने हालिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और वे एमएलसी भी नहीं हैं. इसके बावजूद 20 नवम्बर को शपथ ग्रहण से ठीक पहले उनके मंत्री बनने की खबर सामने आई, जिसने राजनीतिक हलचल मचा दी. कई लोगों ने पहली बार उनका चेहरा देखा जब वे मंत्री पद की शपथ ले रहे थे. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) को नीतीश कैबिनेट में एक सीट मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश का नाम भेजा, जबकि उनके पास उनकी पत्नी स्नेहलता समेत चार विधायक थे. दीपक के मंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा विरोधियों के निशाने पर आ गए और उन पर परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है.

तेजप्रताप ने मोदी-नीतीश पर हमला किया

यह मामला तब और गरमाया जब सामने आया कि दीपक प्रकाश, अपनी मां स्नेहलता के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट रहे थे. उनका परिचय पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे विपक्षी दलों ने तुरंत पकड़ लिया. इसी तस्वीर को आधार बनाकर अब तेज प्रताप यादव ने इसी तस्वीर को आधार बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप