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“गैंगस्टरों ते वार” का 68वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 508 स्थानों पर छापेमारी, 188 गिरफ्तार

Ajay Yadav30 March 2026 - 11:56 AM
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Punjab News :
"गैंगस्टरों ते वार" का 68वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 508 स्थानों पर छापेमारी, 188 गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरों ते वार’ मुहिम के 68वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 508 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि “गैंगस्टरों ते वार” पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसे 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं.

कार्रवाई में 3 भगोड़े अपराधी भी गिरफ्तार

68वें दिन पुलिस टीमों ने 188 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 17,674 हो गई है.

इसके अलावा 95 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 99 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 3 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया. लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं.

393 दिनों में कुल 56,071 नशा तस्कर गिरफ्तार

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को 393वें दिन भी जारी रखते हुए आज 112 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 463 ग्राम हेरोइन, 1.2 किलोग्राम अफीम, 471 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 62,400 रुपये की ड्रग मनी बरामद की. इसके साथ ही केवल 393 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 56,071 हो गई है. नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 26 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित भी किया.

ये भी पढ़ें- Haryana News : गोहाना में सीएम सैनी की बड़ी घोषणाएं, 113 करोड़ की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन

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Ajay Yadav30 March 2026 - 11:56 AM
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