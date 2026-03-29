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“गैंगस्टरों ते वार” का 67वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 526 स्थानों पर छापेमारी, 214 गिरफ्तार

Ajay Yadav29 March 2026 - 12:19 PM
1 minute read
Punjab News :
"गैंगस्टरों ते वार" का 67वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 526 स्थानों पर छापेमारी, 214 गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई निर्णायक “गैंगस्टरों ते वार” मुहिम के 67वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के पहचाने गए और मैप किए गए 526 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि “गैंगस्टरों ते वार” पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने की एक निर्णायक मुहिम है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने की थी. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं. 67वें दिन पुलिस टीमों ने 214 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 17,482 हो गई है.

2 भगोड़े अपराधी गिरफ्तार

इसके अलावा 64 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 103 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 2 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया. लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं.

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 392वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 90 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 488 ग्राम हेरोइन, 173 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 2340 रुपये की ड्रग मनी बरामद की. इसके साथ ही केवल 392 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 55,877 हो गई है.
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 12 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए भी प्रेरित किया.

ये भी पढ़ें- New PAN Card Rules 2026 : PAN 2.0 के तहत नए दस्तावेज और नियम

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Ajay Yadav29 March 2026 - 12:19 PM
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