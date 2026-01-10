Other Statesराजनीतिराज्य

कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का मामला, अब CID करेगी जांच

Shanti Kumari10 January 2026 - 1:51 PM
1 minute read
Bellary Violence Case

Bellary violence case : कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है. सरकार ने 1 जनवरी को हुई हिंसा की जांच औपचारिक रूप से आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंप दी है. झड़प में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और बीजेपी विधायक जी. जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच 26 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिससे दोनों दलों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया.

एक जनवरी के दिन अशांति तब शुरू हुई जब बीजेपी विधायक जी. जनार्दन रेड्डी के आवास के पास बैनर लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया. दोनों पार्टियों के असहमति के बीच विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी. इसी बीच फायरिंग भी की गई, जिसमें अफरा-तफरी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर को गोली लग गई और बाद में उनकी मौत हो गई.

पुलिस अधीक्षक निलंबित

इस घटना के बाद राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के लिए बेल्लारी के पुलिस अधीक्षक पवन नेज्जूर को निलंबित कर दिया था. बाद में पुलिस ने ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में चार एफआईआर (FIR) दर्ज की और अब तक दोनों पक्षों के 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब देखने वाली बात ये होगी कि सीआईडी इस मामले की जांच कब तक पूरी करती है.  

बीजेपी विधायक ने सुरक्षा की मांग की

हाल ही में इस घटना के बाद से बीजेपी विधायक जी जनार्दन रेड्डी ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उन्होंने अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की औऱ राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल होने की बात कही थी. विधायक ने कहा कि कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के कहने पर सतीश रेड्डी और उसके लोगों ने सीधा हमला किया.

