बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 1 की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Pataka Factory Blast : उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद के जलालाबाद थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट होने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। विस्फोट इतना भयानक था कि मजदूर के शरीर के चिथड़े उड़ गए।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसडीएम नजीबाबाद और थाना प्रभारी नजीबाबाद भी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री हमराज नामक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी।

अचानक विस्फोट से मची अफरा-तफरी

मृतक की पहचान 36 वर्षीय सुधीर कुमार के नाम पर हुई है। जो किरतपुर क्षेत्र का निवासी था। मृतक सुधीर अपने पीछे एक वर्षीय बच्ची छोड़ गया है। विस्फोट की कई मीटर दूर तक सुनाई दी, अचानक विस्फोट के बाद बाकी मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय मृतक के गांव के करतार, मोनू और टीम भी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मृतक का भतीजा भी वहीं था।

