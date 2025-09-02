फटाफट पढ़ें

जूनियर डॉक्टरों को 7 हजार रुपये बढ़ाए गए

फिजियोथेरेपी में 5 हजार की बढ़ोतरी हुई

महिला रोजगार योजना को 20 हजार करोड़ मिली

हर महिला को 10 हजार रुपये रोजगार के लिए

पटना में 574 करोड़ की लागत से स्टेडियम

Nitish Cabinet Decision : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जूनियरों डॉक्टरों को बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने इंटर्नशिप कर रहे जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 7000 रूपये की बढ़ोतरी की है. पहले उन्हें 20 हजार रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 27 हजार रुपये मिलेंगे.

सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक, विदेशी और विज्ञान स्नातक के जूनियर डॉक्टरों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. वहीं फिजियोथेरेपी में इंटर्नशिप करने वालों को पहले 15 हजार रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 20 हजार रुपये मिलेंगे. यानी पांच हजार की बढ़ोतरी की गई है.

महिला रोजगार योजना को 20 हजार करोड़ मिली

बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर उपलब्ध कराने और आवश्यकता अनुसार वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि देने की मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त कर ली है. बीते शुक्रवार (29 अगस्त, 2025) को नीतीश कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की मंजूरी मिली थी. इसमें प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए दस हजार रुपये देने की मंजूरी मिली थी. इसके छह महीने बाद उसका आकलन करने के बाद दो लाख की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी कैबिनेट में मिली थी.

पटना में 574 करोड़ की लागत से स्टेडियम

पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के डुमरी में एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसमें कई प्रकार के खेल का आयोजन होंगे. इसके लिए 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी कैबिनेट से मिली है. स्टेडियम के निर्माण के लिए 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपये की मंजूरी मिली है. इस नए स्टेडियम के बनने से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन का संभव होगा.

