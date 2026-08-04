Cricket News : इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बनाने के बाद अपने भविष्य को लेकर बड़ा संकेत दिया है। मैदान पर आक्रामक नेतृत्व और शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले स्टोक्स अब क्रिकेट में नई भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इच्छा जताई है कि आने वाले समय में वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालना चाहेंगे।

कोचिंग के लिए जरूरी सभी योग्यताएं

‘फॉर द लव ऑफ क्रिकेट’ पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान स्टोक्स ने बताया कि वह फिलहाल लेवल-3 कोचिंग कोर्स पूरा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि खेल से पूरी तरह अलग होने के बाद उनके पास कोचिंग के लिए जरूरी सभी योग्यताएं मौजूद हों। उन्होंने कहा कि क्रिकेट से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहेगा और भविष्य में कोच के तौर पर टीम के साथ काम करने की उनकी इच्छा है।

जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार

स्टोक्स ने यह भी कहा कि उन्हें नेतृत्व की भूमिका में रहना पसंद है। खिलाड़ियों के साथ काम करना, उन्हें बेहतर बनाने में मदद करना और टीम को आगे ले जाना उन्हें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। अगर कभी इंग्लैंड टीम का मुख्य कोच बनने का अवसर मिलता है तो वह इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार रहेंगे।

फैसले पर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की

इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी को लेकर भी स्टोक्स ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उनके बाद हैरी ब्रूक को टेस्ट टीम की कमान सौंपी जाएगी। वहीं, जो रूट को दोबारा कप्तानी सौंपे जाने के फैसले पर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। इससे पहले एशेज दौरे के दौरान ब्रूक को टीम का उपकप्तान बनाया गया था और उन्हें भविष्य का कप्तान माना जा रहा था।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार

स्टोक्स ने जून 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। उनके आखिरी दौर में इंग्लैंड का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार मिली, जबकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एशेज सीरीज में भी इंग्लैंड को 4-1 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

खिलाड़ी के रूप में नजर नहीं आएंगे

हालांकि, स्टोक्स ने 2027 एशेज सीरीज के लिए संन्यास से वापसी की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। पूर्व साथी खिलाड़ी जोस बटलर के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि उनका फैसला अंतिम है और वह अब खिलाड़ी के तौर पर वापसी नहीं करेंगे। बेन स्टोक्स भले ही अब मैदान पर खिलाड़ी के रूप में नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वह भविष्य में कोचिंग और नेतृत्व की भूमिका के जरिए इंग्लैंड क्रिकेट से जुड़े रहना चाहते हैं।

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