फटाफट पढ़ें

बांग्लादेश में शेख हसीना मामले पर हिंसा बढ़ी

पुलिस झड़प में दो लोगों की मौत हुई

प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग जाम कर दिया

झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए

भारत बांग्लादेश में घटनाओं पर नजर रखे

Bangladesh Protests : बांग्लादेश में शेख हसीना से जुड़े मामले को लेकर हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को छात्र विद्रोह मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अवामी लीग समर्थकों की अन्य राजनीतिक दलों के और पुलिस के साथ तीखी झड़प हो गई है. पुलिस से हुई भिड़ंत में दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

ढाका में प्रदर्शनकारियों ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर दिया है. जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, साउंड ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

सोशल मीडिया पर झड़प वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें पुलिस को प्रदर्शनकारियों को लाठियों से खदेड़ते और विस्फोटों की आवाजें सुनाई देती दे रही हैं. स्थानीय मीडिया के अनुसार धानमंडी 32 क्षेत्र, जहां बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का घर स्थित है, वहां तनाव बना हुआ है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने वहां मार्च करने और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है.

आपको बता दें कि साल 2024 के सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भूमिका के लिए बांग्लादेश की मुहम्मद यूनुस सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग को बैन कर दिया है. सोमवार को आईसीटी के फैसले से पहले अवामी लीग ने इस फैसले के विरोध में दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया था, क्योंकि उन्होंने आईसीटी के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है.

भारत बांग्लादेश में जारी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर

बांग्लादेश में जारी घटनाक्रम पर भारत भी बारीकी से नजर बनाए हुए है. बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से शेख हसीना दिल्ली में भारत सरकार की देखरेख में रह रही हैं. विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि एक करीबी पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता बनाए रखना शामिल है. भारत इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप