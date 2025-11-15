Bihar

बिहार चुनाव के बाद बीजेपी ने आर.के. सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया

बिहार चुनाव के बाद बीजेपी ने आर.के. सिंह को 6 साल के लिए किया निष्कासित

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के अगले ही दिन बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद आर.के. सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. आर.के. सिंह कुछ समय से पार्टी के रूख के खिलाफ बयान दे रहे थे, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान ने कड़ी कार्रवाई की.

चुनाव से पहले आर के सिंह ने कई बार ऐसे बयान दिए, जिनसे पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा. उन्होंने NDA के कई उम्मीदवारों पर सवाल उठाए और बिहार में कथित बिजली घोटाले का आरोप लगाकर नीतीश सरकार को भी निशाने पर लिया. चुनाव के बीच इन आरोपों ने बीजेपी की स्थिति और कठिन बना दी थी.

बड़े नेताओं पर आर.के. सिंह के गंभीर आरोप

आर.के. सिंह ने सिर्फ NDA ही नहीं, बल्कि कई बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी के सूरजभान सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि ऐसे लोगों को वोट देने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना.

आर.के. सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित

उन्होंने आरजेडी के कई उम्मीदवारों को अपराध से जुड़े बताया और लोगों से अपील की ऐसे प्रत्याशियों को वोट न दें. उनके इन बयानों से चुनावी माहौल में राजनीतिक हलचल मची और बीजेपी को डर था कि विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है, इसलिए पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करने से खुद को रोका. चुनाव के दौरान बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया ताकि मामला राजनीतिक विवाद का रूप न ले. लेकिन नतीजे आने के बाद पार्टी ने तुरंत आर.के. सिंह को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया. पार्टी का कहना है कि उनके बयानों और आरोपों से संगठन की छवि को नुकसान पहुंच रहा था और वे लगातार अनुशासन का उल्लंघन कर रहे थे.

