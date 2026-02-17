Rajasthanबड़ी ख़बरराज्यराष्ट्रीय

ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

Shanti Kumari17 February 2026 - 2:33 PM
1 minute read
ACB Rajasthan Raid

ACB Rajasthan Raid : राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले की जांच ने मंगलवार को बड़ा मोड़ ले लिया, जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने देशभर में एक साथ व्यापक छापेमारी की। यह कार्रवाई राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर, सीकर और जालोर के अलावा दिल्ली, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में की गई।

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर भी दबिश

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी Subodh Agarwal से जुड़े परिसरों पर भी दबिश दी है। अधिकारियों को उनसे विस्तृत पूछताछ करनी है। इस मामले में करीब 15 आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है और आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

हिरासत में लिए गए प्रमुख नाम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें केडी गुप्ता, निरिल कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित और अरुण श्रीवास्तव शामिल हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि आगे और भी गिरफ्तारियां संभव हैं।

शीर्ष अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई

पूरी कार्रवाई ACB के महानिदेशक Govind Gupta और अतिरिक्त महानिदेशक Smita Srivastava के निर्देशन में की जा रही है। मौके पर डीआईजी Dr. Rameshwar Singh और एसपी Pushpendra Singh Rathore निगरानी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एसपी राठौड़ जल जीवन मिशन जांच कमेटी की एसआईटी के अध्यक्ष भी हैं।

वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सबूत खंगाले जा रहे

ACB की टीमें विभिन्न स्थानों पर दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों में कथित अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच लंबे समय से जारी थी, जिसके बाद यह समन्वित कार्रवाई की गई है।

ये भी पढ़ें – शादी के 5 महीने बाद खौफनाक अंत, सीए पति ने गर्भवती डिप्टी मैनेजर पत्नी की कैंची घोंपकर की हत्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari17 February 2026 - 2:33 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सलमान खान के पिता सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

सलमान खान के पिता सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

17 February 2026 - 1:23 PM
Photo of इंदौर में शादी से इंकार पर युवक ने एमबीए छात्रा की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर में शादी से इंकार पर युवक ने एमबीए छात्रा की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

17 February 2026 - 1:13 PM
Photo of शादी के 5 महीने बाद खौफनाक अंत, सीए पति ने गर्भवती डिप्टी मैनेजर पत्नी की कैंची घोंपकर की हत्या  

शादी के 5 महीने बाद खौफनाक अंत, सीए पति ने गर्भवती डिप्टी मैनेजर पत्नी की कैंची घोंपकर की हत्या  

17 February 2026 - 1:11 PM
Photo of आज है साल का पहला सूर्यग्रहण, जानें क्यों कहा जा रहा Ring of Fire

आज है साल का पहला सूर्यग्रहण, जानें क्यों कहा जा रहा Ring of Fire

17 February 2026 - 12:48 PM
Photo of अजित पवार की मौत के बाद जल्दबाजी में दिए गए अल्पसंख्यक स्कूलों के दर्जे पर CM फडणवीस ने लगाई रोक

अजित पवार की मौत के बाद जल्दबाजी में दिए गए अल्पसंख्यक स्कूलों के दर्जे पर CM फडणवीस ने लगाई रोक

17 February 2026 - 12:44 PM
Photo of मुंबई तट पर पकड़े गए 3 संदिग्ध तेल टैंकर जहाज, इंडियन कोस्ट गार्ड इन एक्शन मोड

मुंबई तट पर पकड़े गए 3 संदिग्ध तेल टैंकर जहाज, इंडियन कोस्ट गार्ड इन एक्शन मोड

17 February 2026 - 12:16 PM
Photo of शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का फर्जी स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन, मान्यता वापस लेने और अन्य कार्रवाई शुरू

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का फर्जी स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन, मान्यता वापस लेने और अन्य कार्रवाई शुरू

17 February 2026 - 11:58 AM
Photo of बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानों पर पर्दा या काला शीशा लगाना अनिवार्य

बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानों पर पर्दा या काला शीशा लगाना अनिवार्य

17 February 2026 - 11:49 AM
Photo of गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

17 February 2026 - 11:40 AM
Photo of मोहाली के फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम मान हैं एडमिट

मोहाली के फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम मान हैं एडमिट

17 February 2026 - 11:06 AM
Back to top button