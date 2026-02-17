ACB Rajasthan Raid : राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले की जांच ने मंगलवार को बड़ा मोड़ ले लिया, जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने देशभर में एक साथ व्यापक छापेमारी की। यह कार्रवाई राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर, सीकर और जालोर के अलावा दिल्ली, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में की गई।

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर भी दबिश

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी Subodh Agarwal से जुड़े परिसरों पर भी दबिश दी है। अधिकारियों को उनसे विस्तृत पूछताछ करनी है। इस मामले में करीब 15 आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है और आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

हिरासत में लिए गए प्रमुख नाम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें केडी गुप्ता, निरिल कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित और अरुण श्रीवास्तव शामिल हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि आगे और भी गिरफ्तारियां संभव हैं।

शीर्ष अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई

पूरी कार्रवाई ACB के महानिदेशक Govind Gupta और अतिरिक्त महानिदेशक Smita Srivastava के निर्देशन में की जा रही है। मौके पर डीआईजी Dr. Rameshwar Singh और एसपी Pushpendra Singh Rathore निगरानी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एसपी राठौड़ जल जीवन मिशन जांच कमेटी की एसआईटी के अध्यक्ष भी हैं।

वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सबूत खंगाले जा रहे

ACB की टीमें विभिन्न स्थानों पर दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों में कथित अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच लंबे समय से जारी थी, जिसके बाद यह समन्वित कार्रवाई की गई है।

