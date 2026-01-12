Bihar

60 की महिला का 35 के युवक पर आया दिल, परिवार ने कर दी जमकर कुटाई, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

Shock News : बिहार के बांका जिले के अमरपुर क्षेत्र में बीते रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब करीब 60 वर्षीय महिला और 35 वर्षीय युवक के बीच कथित प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आया. यह घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ी बताई जा रही है. मामला तब सामने आया, जब अमरपुर बस स्टैंड पर दोनों की मौजूदगी की सूचना महिला के परिवार को मिल गई. सूचना मिलते ही महिला का पति और बेटा मौके पर पहुंच गए और युवक के साथ जमकर मारपीट की. घटना के बाद बस स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

आपसी सहमति से शादी कर साथ रहे

इस दौरान महिला ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रेम कहानी साझा की, उन्होंने बताया कि करीब चार महीने पहले उसकी बातचीत फोन के माध्यम से ग्राम धोबरी, थाना नारायणपुर, जिला आरा निवासी युवक वकील मिश्रा से शुरू हुई थी. धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और मिलने का फैसला किया. इसके बाद वे भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मिले और लुधियाना जाने का फसले लिया. लुधियाना पहुंचने के बाद दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली और तब से पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे.

अमरपुर बस स्टैंड पर पति-पुत्र ने किया हंगामा

रविवार को दोनों किसी जरूरी काम से अमरपुर बस स्टैंड पहुंचे थे. इसी दौरान महिला के पति और बेटे को इसकी भनक लगी और वे मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे. परिजनों की पिटाई से युवक की हालत बिगड़ गई. स्थिति को देखते हुए आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप किया और प्रेमी जोड़े को परिवार के चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद दोनों को अमरपुर थाना ले जाया गया.

अमरपुर में बनी चर्चा का विषय

वहीं, अमरपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बताया कि प्रेमी जोड़े को फिलहाल थाना में पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगी, उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई सामने आने के बाद ही कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल यह घटना अमरपुर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

