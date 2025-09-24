फटाफट पढ़ें

ओवैसी ने बिहार चुनाव में 6 सीटों की मांग की

RJD के साथ गठबंधन पर बातचीत जारी है

तेजस्वी यादव को प्रस्ताव स्वीकार करने का आग्रह

ओवैसी ने तेजस्वी को गठबंधन का पत्र भेजा

साफ होगा बीजेपी की मदद कौन कर रहा है

Asaduddin Owaisi : बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बार चुनाव में किन गठबंधनों की कौन-कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस बार के चुनाव में अपनी पार्टी की अहम भूमिका मान रहे हैं. इसी के तहत वह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के साथ सीट साझा करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं. हाल ही में ओवैसी ने बयान दिया कि उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए केवल छह सीटें चाहिए. उन्होंने RJD के सामने यह प्रस्ताव भी रखा है.

ओवैसी के बयान से सियासी तापमान बढ़ा

असदुद्दीन ओवैसी ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को मेरे इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए. अगर वे इसे नहीं मानते हैं, तो इससे यह साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी की मदद कौन कर रहा है. बता दें कि इस बार बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है.

ओवैसी ने तेजस्वी यादव को लिखा पत्र

असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को एक पत्र भी भेजा था. इस पत्र को लेकर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने उसमें साफ तौर पर लिखा है कि AIMIM गठबंधन के लिए तैयार है और केवल छह सीटों की मांग कर रही है. अब फैसला तेजस्वी यादव को लेना है. अगर वह गठबंधन नहीं करते, तो बिहार की जनता खुद समझ जाएगी कि बीजेपी की मदद कौन कर रहा है. ओवैसी ने कहा कि वह इसलिए गठबंधन की मांग कर रहे हैं ताकि कोई यह न कह सके कि हमने इंडिया गठबंधन से बात नहीं की.

