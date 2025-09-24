Bihar

6 सीटों का प्रस्ताव, बड़ा सियासी संकेत : ओवैसी का आरजेडी को खुला ऑफर

Asaduddin Owaisi :
फटाफट पढ़ें

  • ओवैसी ने बिहार चुनाव में 6 सीटों की मांग की
  • RJD के साथ गठबंधन पर बातचीत जारी है
  • तेजस्वी यादव को प्रस्ताव स्वीकार करने का आग्रह
  • ओवैसी ने तेजस्वी को गठबंधन का पत्र भेजा
  • साफ होगा बीजेपी की मदद कौन कर रहा है

Asaduddin Owaisi : बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बार चुनाव में किन गठबंधनों की कौन-कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस बार के चुनाव में अपनी पार्टी की अहम भूमिका मान रहे हैं. इसी के तहत वह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के साथ सीट साझा करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं. हाल ही में ओवैसी ने बयान दिया कि उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए केवल छह सीटें चाहिए. उन्होंने RJD के सामने यह प्रस्ताव भी रखा है.

ओवैसी के बयान से सियासी तापमान बढ़ा

असदुद्दीन ओवैसी ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को मेरे इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए. अगर वे इसे नहीं मानते हैं, तो इससे यह साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी की मदद कौन कर रहा है. बता दें कि इस बार बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है.

ओवैसी ने तेजस्वी यादव को लिखा पत्र

असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को एक पत्र भी भेजा था. इस पत्र को लेकर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने उसमें साफ तौर पर लिखा है कि AIMIM गठबंधन के लिए तैयार है और केवल छह सीटों की मांग कर रही है. अब फैसला तेजस्वी यादव को लेना है. अगर वह गठबंधन नहीं करते, तो बिहार की जनता खुद समझ जाएगी कि बीजेपी की मदद कौन कर रहा है. ओवैसी ने कहा कि वह इसलिए गठबंधन की मांग कर रहे हैं ताकि कोई यह न कह सके कि हमने इंडिया गठबंधन से बात नहीं की.

