एनडीए की नई सरकार में 26 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे

Ajay Yadav20 November 2025 - 1:04 PM
1 minute read
Bihar Oath Ceremony :
एनडीए की नई सरकार में 26 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद

Bihar Oath Ceremony : बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में किन विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, इसके नाम फाइलन कर दिए गए हैं. नई सरकार में कुल 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है.

शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11.30 बजे शुरू हुआ. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह एवं मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया.

1- सम्राट चौधरी
2 – विजय सिन्हा
3 – विजय कुमार चौधरी
4 – श्रवण कुमार
5 – बिजेंद्र प्रसाद यादव
6 – मंगल पांडेय
7 – अशोक चौधरी
8 – लेसी सिंह
9 – मदन सहनी
10 – नितिन नबीन
11 – रामकृपाल यादव
12 – सुनील कुमार
13 – जमा खान
14 – दिलीप कुमार जयसवाल
15 – संजय सिंह टाइगर
16 – अरुण शंकर प्रसाद
17 – सुरेंद्र मेहता
18 – नारायण प्रसाद
19 – लखेंद्र कुमार
20 – श्रेयसी सिंह
21 – डॉक्टर प्रमोद कुमार
22 – रमा निषाद
23 – संजय कुमार
24 – संजय कुमार सिंह
25 – दीपक प्रकाश
26 – संतोष कुमार सुमन

14 नवंबर को आए नतीजों में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया. बीजेपी ने 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत दर्ज की, जबकि जेडीयू 85, राजद 25, लोजपा (रामविलास) 19, कांग्रेस 6, एआईएमआईएम 5, हम 5 और आरएलएम 4 सीटों पर विजयी रही.

