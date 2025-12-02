Punjab Vigilance : पंजाब विजिलेंस ने फिरोजपुर सर्किल में तैनात वक्फ बोर्ड के रैंट कलैक्टर मोहम्मद इकबाल को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

एफआईआर के मुताबकि, लुधियाना के निवासी दीपक अरोड़ा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वक्फ सम्पत्ति से संबंधित मामले को निपटाने के लिए आरसी बार-बार पैसे मांग रहा था, जिसके कारण उन्हें कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े. शिकायत में यह भी बताया गया कि वक्फ बोर्ड के कुछ कर्मचारी फाइल क्लियरेंस, सरकारी मंजूरी और संपत्ति मामलों में दबाव बनाकर रिश्वत वसूलते हैं.

भरोसेमंद सूचना पर विजिलेंस की निगरानी

भरोसेमंद गुप्त सूचना मिलने के बाद विजिलेंस ने 30 नवम्बर से 1 दिसम्बर तक निगरानी पर नजर रखी. निगरानी के दौरान यह सामने आया कि संबंधित अधिकारी शिकायतकर्त्ता से 3 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था.

1 दिसम्बर की सुबह विजिलेंस टीम ने तय योजना के अनुसार कार्रवाई की. शिकायतकर्त्ता द्वारा पैसे देते हुए और आरसी मोहम्मद इकबाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. मौके से 3 लाख रुपये नकद बरामद किए गए, जिनके सभी नोट नंबर एफआईआर में दर्ज हैं. सूत्रों का कहना है कि फिरोजपुर सर्किल के ईओ करणबीर सिंह से भी पूछताछ की जा सकती है.

